Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Down Sendromu’nun bir hastalık değil farklılık olduğunu belirten Tatar, “Farklı olmak normaldir, farkındalığı yaratmak ve duyarlılığı artırmak önemlidir.” dedi.

“Down Sendromlu olmak, dünyaya fark getirmektir ve bu konuda sadece veliler değil herkes üzerine düşen çabayı göstermelidir. Down Sendromlu bireylerin ayrımcılığa uğramadan toplumsal yaşamın her alanına tam ve etkin olarak katılmalarını sağlamak, en önemli görevlerimizdendir.” ifadelerini kullanan Tatar, Down Sendromlu çocukların toplumdan dışlanmaması, diğer çocuklar gibi onların da eşit haklarla yaşaması ve “hiç bir çocuk geride bırakılamaz” felsefesinden hareketle, eşit koşullarda eğitim almasının en önemli hedeflerden olduğunu vurguladı.

Tatar, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Bu bağlamda Down Sendromlu yavrularımızın insan haklarını ve temel özgürlüklerini eşit şekilde kullanmasına veya bunlardan yararlanmasına katkı koyan başta ebeveynleri olmak üzere eğitmenlerine hassasiyetlerinden dolayı teşekkür ederim.

Unutmayalım, Down Sendromlu bireyler de gerçekleştirecekleri, yaptıkları ve beklentileri ile hepimiz gibi yaşamda yerlerini alıyor. Onlar bizim yavrularımız. Sevgi, erken ve sürekli eğitimle bu sosyal farklılıkları yanında normal bir yaşam sürebilirler okula gidebilirler meslek sahibi olup çalışabilirler.

Onlarla hayat daha renkli, daha anlamlı ve sıcacık gülen yüzleriyle hepimize nice artılar katan Down Sendromlu vatandaşlarımızı, sevgiyle kucaklıyor, bu vesile özveri ile yavrularımızı hayatta eşit haklarla tutunmaları için çalışan başta aileleri ve özel eğitime gönül vermiş tüm eğitimci ve çalışanlara teşekkürlerimi sunarım.”