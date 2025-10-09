Taşkınköy Spor Kulübü’nde halkla buluşan Cumhurbaşkanı ve bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar, siyasetteki tecrübelerini, halkla iç içe yürüttüğü çalışmaları ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kalkınma hedeflerini anlattı



Ersin Tatar Seçim Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar, siyasete halkla iç içe başladığını vurgulayarak, “Ben her zaman her yerdeydim. Sadece siyaset anlamında değil, halkın köy meydanları, spor, kültürel etkinlikler, müzik… Her türlü alanın içerisindeydim.” ifadelerini kullandı.



Kanal T’yi kurarken edindiği deneyimlerinden örnekler veren Tatar, “Bu makamlara böylesine halka hizmet ederek geldik.” dedi.



-İki devletli siyaset



Tatar, iki devletli siyasetin önemine dikkat çekerek, “Türkiye’nin tam desteğiyle Kıbrıs’ta iki devlet, iki halk, iki ayrı demokrasi vardır. Bütün dünyanın buna saygı duyması gerekmektedir.” dedi.



Federasyon modelinin artık geçerliliğini yitirdiğini vurgulayan Tatar, “Artık federasyonu konuşmanın hiçbir anlamı kalmamıştır. Rum tarafı sıfır asker ve sıfır garanti söylemiyle bizi yanlış yönlendirmeye çalışıyor. Onlar bu oyunla Kıbrıs Türkü’nü azınlık durumuna düşürmek istiyor.” ifadelerini kullandı.



Cumhurbaşkanı ayrıca, “Zaten benim rakibim de tam böyle söyleyemiyor. Halbuki Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin tüzüğüne baktığınızda, onları destekleyen sol güçler, Türkiye’nin buradan çekilmesiyle hiçbir şey olmayacağını düşünüyorlar; çok yanlış düşünüyorlar.” dedi.





-“Devletimizi güçlendirmek zorundayız"

Cumhurbaşkanı Tatar, egemenliğin önemine vurgu yaparak, “Egemenliğinizden taviz verdiğiniz anda toprağınız da gider, değerleriniz de gider ve havada kalırsınız. Türkiye’nin tam desteğiyle devletimizin değerlerini güçlendirmek ve geleceğe taşımak zorundayız.” dedi.



Yurt dışındaki Kıbrıs Türkler ile kurduğu bağlara da değinen Tatar, “İngiltere, Avustralya ve Türkiye’deki Kıbrıs Türkleri ile iletişimimizi güçlendirdik. Onlar bu devletin bir parçasıdır ve asla yalnız bırakmayacağız.” ifadelerini kullandı.



Tatar, federasyon tartışmalarına ilişkin olarak da “Rumlarla ortaklık bizlerin azınlık durumuna düşürülmemizdir. Kesinlikle sıfır asker, sıfır garantidir. Türkiye işgalci değildir; Türkiye'nin desteğiyle iki devlet demeye devam edeceğiz. Artık federasyon geride kalmıştır.” dedi.



Cumhurbaşkanı, uluslararası konjonktüre de dikkat çekerek, “Güney Kıbrıs’ta İsrail, Fransa, Amerika, İngiltere var. Adeta cephaneliğe dönüşmüş bir Kıbrıs’ta her şey her an olabilir. Dünyada çatışma kültürü artıyor. Kuzey Kıbrıs’ı güvenle yönetmek kolay değil...Türkiye ile güçlü ilişkilerimiz ve yatırımların devamı halkımızın hakkıdır” dedi.





Cumhurbaşkanı, Türk dünyası ile uluslararası temaslarına da değinerek, “Türk dünyası ve Türkiye’nin desteği ile Kuzey Kıbrıs, Doğu Akdeniz’de barışın, huzurun ve dengelerin teminatı ve anahtarıdır. Avrupa Birliği bizi eşit görmüyor, haksızlık yapıyor ama biz devletimize ve egemenliğimize sahip çıkmaya devam edeceğiz.” dedi.





-“Ben halkın adamıyım”



Tatar, halkla ilişkisini öne çıkararak konuşmasını şöyle tamamladı:

“Ben halkın adamıyım. Kıbrıs’ta her zaman gidip basmadığım yer yok. Türkiye’de çok sayıda üniversiteden fahri doktora aldım ve gençlerle Kuzey Kıbrıs sevgisini paylaştım. Seçmen kendi vicdanına göre karar verecek. Biz devletimize ve egemenliğimize sahip çıkmaya devam edeceğiz.”