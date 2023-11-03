Tatar, Mikroplastikler, Endokrin Bozucular ve Çevresel Etkileri Çalıştayı’nda konuştu

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, çevre kirliliğinin sadece atıldığı yeri değil tüm dünyayı etkilediğini belirterek, gelecek nesilleri düşünerek, hareket edilmesi gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar, TÜBA, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve İTÜ Kuzey Kıbrıs ortaklığı ile düzenlenen Mikroplastikler, Endokrin Bozucular ve Çevresel Etkileri Çalıştayı’nın açılışına katıldı.

-Tatar

Cumhurbaşkanı Tatar açılışta yaptığı konuşmada, İstanbul Teknik Üniversitesi’nin, eğitim adası Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde kampüs açması ve çalıştayı ülkede düzenlenmesinin önemine dikkat çekerek, çalıştaydan çıkacak sonuç bildirgesinin hayırlara vesile olmasını diledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, aşırı karbondioksit salımı ile dünyayı tehlikeler beklediğinin, bilimsel yayınlarda ve toplantılarda gündeme gelmesine rağmen insanlığın tedbir almadığını söyledi.

Karbondioksit salınımının yanı sıra karada ve denizde bulunan tonlarca atıktan dolayı canlıların olumsuz etkilendiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, “Hastalıklara neden olan çevre kirliliğini insanlık biliyor ancak çare bulunması konusunda adım atmıyor. Çevre kirliliği sadece atıldığı yeri değil tüm dünyayı etkiliyor. Karbondioksit salımı ve doğaya atılan atıklarla çevre kirlenirken, gelecek olumsuz etkileniyor” dedi.

Dünyanın nimetleri ve kaynakları artarak tüketilirken, dünyanın olumsuz etkilendiğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, şunları kaydetti:

“İnsanlık bilim ve teknolojide olağanüstü bir başarı sergilerken, doğayı da düşünmeli. İnsanlar bencil davranıyor, bugünü düşünüp geleceği düşünmüyor. Dünyayı gelecekteki insanlardan emanet aldık. Gelecek nesilleri düşünerek, hareket edilmeli.”