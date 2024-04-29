Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Uluslararası Lions District 135 Kuzey Kıbrıs Yönetim Çevresi Kuruluş törenine katıldı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar törende yaptığı konuşmada, yurt dışından gelen misafirleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde görmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Kıbrıs’ta iki ayrı halk, iki ayrı devlet ve iki ayrı bölge olduğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde kurulan kulüplerin dünyadaki Lions kulüpleri arasında kendi koduyla yer alacak olmasının önemine işaret etti.

“Biz bu onuru kazandık. Burada Kıbrıs Türk halkının mücadelesi var” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, ülkedeki Lions kulüplerinin evrensel değerlerle çalışmalarını yürüttüğünü, her zaman engelli bireyler ve yardıma muhtaç kişilerin yanında olduğunu kaydetti.

Yapılacak çalışmalarda başarılar dileyen Cumhurbaşkanı Tatar, kodun alınmasında emeği geçenleri tebrik etti.