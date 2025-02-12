Tatar: “Asla azınlık olarak görülmeyi kabul etmeyeceğiz”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü kabul edilmediği takdirde resmi görüşmelerin başlamayacağını yineleyerek, asla azınlık olarak görülmeyi kabul etmeyeceklerini vurguladı.

Tatar, İngiltere merkezli “Kuzey Kıbrıs İçin Özgürlük ve Adalet” kampanyası Eş Başkanı Çetin Ramadan’ı kabul etti.

-Ramadan

“Kuzey Kıbrıs İçin Özgürlük ve Adalet” kampanyası Eş Başkanı Çetin Ramadan, Cumhurbaşkanı Tatar’a kabulü için teşekkür ederek başladığı konuşmasında, vatanına dönmüş olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İngiltere’de de Kıbrıs Türk halkına yönelik adalet, eşitlik ve en önemlisi Kıbrıs Türk halkının adadaki varlığı için mücadele ettiklerini belirten Ramadan, Kıbrıslı Türklerin Kıbrıslı Rumlarla eşit olduğunu vurguladı.

Parlamenter çevrelerde yaptıkları çalışmalarda da hedeflerinin eşit statü ve egemen eşitliğin elde edilmesi olduğunu ifade eden Ramadan, bu kapsamda İngiltere’deki faaliyetlerine ilişkin son gelişmeleri paylaşmak için geldiklerini kaydetti.

-Tatar

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da, Kıbrıs Türk halkının mücadelesi ve davasına yönelik çalışmaları takip ettiğini belirterek, bu çalışmaların sadece Londra’yla sınırlı kalmadığına, Birleşik Krallık’ta İskoçya, Galler, İrlanda, Avrupa'da Strazburg ve Brüksel’e kadar uzandığına dikkat çekti.

İngiltere’de daha önce lobi faaliyetlerinde bulunan milletvekilleri olduğuna da işaret eden Tatar, bu kapsamda oradaki Kıbrıslı Türk seçmenlerin etkisine ve yıllar içindeki büyük potansiyeline vurgu yaptı.

-Beşinci nesil

Birleşik Krallık’ta şu anda beşinci nesil Kıbrıslı Türklerin yaşamlarını sürdürdüğünü belirten Tatar, bu nesilleri KKTC sevgisiyle, davalarına bağlılıkla ve milliyetçi duygularla yetiştirmek için çaba sarf eden tüm atalarına teşekkürlerini sundu.

Londra’yı her ziyaret ettiğinde daha fazla sayıda genç insana denk geldiğini söyleyen Tatar, KKTC’nin tanınmasına yönelik çalışmaların ilerlediğini görmenin kendisini motive ettiğini kaydetti.

Yürütülen bu eşitlik ve demokrasi hareketinin başı olarak yaptığı çalışmalar için Çetin Ramadan’a minnettar olduğunu dile getiren Tatar, Birleşik Krallık Parlamentosu’na yaptığı ziyarette bazı parlamenter ve Lordlar Kamarası üyeleriyle bir araya geldiğini hatırlattı; bu toplantıda Kıbrıslı Türklerin davasına açık desteğin vurgulandığına işaret etti.

Kıbrıslı Türklerin, Kıbrıs’ın egemen halklarından biri ve Kıbrıs konusunda taraf olduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı Tatar, iki devletli yeni siyaset aracılığıyla kamuoyuna, Kıbrıs’ta iki halk ve iki devlet olduğunun anlatılmasında büyük ilerleme kaydedildiğini belirtti.

Adanın tarihsel sürecine değinerek, 350 yıl boyunca Osmanlı yönetiminde olduğunu hatırlatan Tatar, adada sadece 37 yıl bulunan İngilizlerin iki egemen üssü bulunduğunu kaydetti; Kıbrıslı Türklerin ise hâlâ temel hakları olan egemenlikleri için savaştığını söyledi.

Yeni politika aracılığıyla da, Londra’daki yetkililere, garantör ülkelerden biri olarak Kıbrıs’ta gerçekleri görme çağrısında bulunduklarını ifade eden Tatar, yapılan haksızlıkların önüne geçilmesinin onların da sorumluluğu olduğunu kaydetti.

Cumurbaşkanı Tatar, egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü kabul edilmediği takdirde resmi görüşmelerin başlamayacağını yineleyerek, bir anlaşmada KKTC’nin devlet olarak yer alacağını, asla azınlık olarak görülmeyi kabul etmeyeceklerini vurguladı.

Çetin Ramadan’ın çalışmalarının, yeni siyasetle gelen destekle gerçek bir ivme kazandığını kaydeden Tatar, kendilerine bu çalışmalarda destek veren Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Türkiye’nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş’a da teşekkürlerini iletti.

Tatar, Londra’ya zaman içerisinde çeşitli ziyaretlerde bulunduğunu ancak özellikle son ziyarette bir fark yaratıldığını gözlemlediğini belirterek, bu ziyarette egemen bir halk olan Kıbrıslı Türklerin, ambargo ve izolasyonlarla çeşitli haksızlıklara uğradığı mesajının net bir şekilde parlamentoya iletildiğini söyledi.

Tatar, Çetin Ramadan’a, ülkede yapacağı temaslarda ve gelecekteki çalışmalarında başarılar diledi.

Kabulde, Cumhurbaşkanlığı Siyasi İşler Danışmanı Anıl Kaya, Dış Basın Sorumlusu Kerem Haser ve Yerel Yönetimler Danışmanı İlker Edip de hazır bulundu.