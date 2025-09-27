Cumhurbaşkanı ve bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar, Lefke ve Güzelyurt bölgesinde vatandaşlarla buluştu.

-“Üreticimizin yanındayız”

Ersin Tatar Seçim Ofisi’nden verilen bilgiye göre, program kapsamında Lefke merkez çarşısı, Gemikonağı, Sanayi Bölgesi ve Lefke Avrupa Üniversitesi’ni ziyaret eden Tatar, ardından Yeşilyurt köyünde vatandaşlar ve spor kulübü temsilcileriyle bir araya geldi.

Burada yaptığı konuşmada köyün tarihi önemine işaret eden Tatar, şehit Cengiz Topel'i andı.

Narenciyede yaşanan yeşillenme hastalığının Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle fırsata dönüştürüldüğünü kaydeden Tatar, Cypfruvex paketleme tesisleri yanında inşa edilen 40 bin tonluk soğuk hava deposunun 15 bin tonluk ilk etabının devreye alınmasının bölge için büyük bir yatırım olduğuna dikkat çekti.

-“Şehitlerimizi unutmadık, unutturmayacağız”

Gaziveren köyünde vatandaşlarla buluşan Tatar, federasyon seçeneğinin tamamen ortadan kalktığını, Kıbrıs’ta tek gerçekçi çözümün egemen eşitliğe dayalı iki devlet olduğunu vurguladı.

Köyün 1974 öncesinde Rumlar tarafından ablukaya alındığını anımsatan Ersin Tatar, o dönemde verilen şehitlerin unutulmayacağını belirtti.

Doğancı köyünde üretim, narenciye ve ihracat konularında köylülerle istişarelerde bulunan Tatar, Crans Montana sürecinden sonra ortaya koyduğu vizyonun özellikle batı bölgesinin gelişimine katkı sağladığını söyledi.

-“Kalkınma ve haklı davamız için çalışıyoruz“

Cumhurbaşkanı Tatar, temaslarında hem ekonomik kalkınmaya yönelik yatırımları hem de Kıbrıs Türk halkının haklı davasını gündeme taşıyarak, "Bu seçimde hayal değil hakikat kazanacak" dedi.