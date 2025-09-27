Dışişleri Bakanlığı Kıbrıs açıklarında izinsiz faaliyetlerde bulunan “Ramform Hyperion” adlı Norveç bayraklı geminin kıta sahanlığını bir an önce terketmesini istedi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Ramform Hyperion” adlı Norveç bayraklı geminin, Kıbrıs adasının güneyindeki ve Kıbrıs Türk halkının da eşit hak sahibi olduğu kıta sahanlığında ve ayrıca, bu kıta sahanlığında yeralan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’na (TPAO) tahsis ettiği hidrokarbon ruhsat sahalarında izinsiz faaliyetlerde bulunduğu tespit edilmiştir” denildi.

Açıklamada sözkonusu geminin KKTC’nin onayı olmaksızın icra ettiği faaliyetleri ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin anılan faaliyetlere dair yayınladığı NAVTEX mesajları da protesto edildi.

Dışişleri Bakanlığı açıklaması şöyle devam etti:

“Geminin bir an önce bu izinsiz faaliyetine son vermesini ve kıta sahanlığını terk etmesini talep ediyoruz. Bu vesileyle yabancı bayraklı gemilerin KKTC deniz yetki alanlarında yürüteceği faaliyetler için KKTC’nin onayını alması gerektiğini hatırlatıyoruz.

Kıbrıs adasının eşit sahibi olan Kıbrıs Türk halkının Ada’nın etrafındaki suların da eşit sahibi olduğu bir gerçektir. Dolayısıyla, Kıbrıs Türk halkı Ada ve etrafı ile ilgili atılacak tüm adımlarda eşit söz ve hak sahibidir. Yalnızca Kıbrıs Rum halkını temsil etmekte olan Rum Yönetiminin Kıbrıs Türk halkı adına Ada’nın etrafında tek yanlı tasarrufta bulunma yetkisi yoktur.

Bugüne kadar yaptığımız tüm yapıcı önerilere rağmen, tek taraflı faaliyetleriyle Kıbrıs Türk halkının Ada ve etrafıyla ilgili eşit haklarını ihlal girişimlerini sürdüren Rum Yönetimi, Ada’da ve Doğu Akdeniz bölgesinde işbirliği yerine gerginliği tırmandırmayı tercih ettiğini bir kez daha göstermiştir.”