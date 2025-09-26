Cumhurbaşkanı ve bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar, ismi KKTC’de pek çok yasa dışı faaliyetle gündeme gelen İsmet Felek’in Belarus’ta yakalandığını açıkladı.

İsmet Felek’in tutuklanmasının KKTC İçişleri Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı ve istihbarat teşkilatının yakın ilişki ve koordinasyonu sonucu olduğunu kaydeden Tatar, “Halkımızın huzur ve güvenliği için attığımız adımlar, netice vermiştir.” dedi.

Ersin Tatar, seçim ofisi aracılığıyla yaptığı yazılı açıklamada, ülkede halkın huzurunu bozan, oto galeriler ve çeşitli iş yerlerinin kurşunlanması, iş insanlarına yönelik tehditler ve adaya gönderilen tetikçilerle ilişkin önemli bir gelişme yaşandığını belirtti.

Tatar, açıklamasında, “Uzun süredir ülkemizde bu tür (iş yeri kurşunlama ve tehdit gibi) yasa dışı faaliyetlerle bağlantılı olarak adı gündeme gelen, Türkiye’de de çok sayıda suçtan aranana İsmet Felek isimli şahıs, Belarus’ta, Anavatan Türkiye’nin yürüttüğü başarılı bir operasyon ve Belarus emniyet güçleriyle iş birliği içinde yakalanmıştır” ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Tatar açıklamasında şunları kaydetti:

“Bu gelişme, seçim kampanyamda vurguladığım ‘Atak Diplomasi’ anlayışının somut bir göstergesidir. KKTC, Türkiye ve Belarus arasında kurulan yoğun diplomasinin bir sonucudur. Kıbrıs Türk halkının güvenliğini tehdit eden, ülkemizi istikrarsızlaştırmaya çalışan mafyatik örgütlenmelere ve yasa dışı faaliyetlere asla göz yumulmayacaktır. Anavatan Türkiye ile her düzeyde kurduğumuz güçlü ilişkiler ve ortaklıklar sayesinde, halkımızı tedirgin eden bu yasadışı faaliyetlere karşı kararlı bir mücadele yürüteceğiz.

Buradan açıkça ifade etmek isterim ki, devletimizin tüm kurumlarıyla birlikte suç örgütlerine ve onların taşeronlarına karşı mücadelemiz sonuna kadar sürecektir. Kıbrıs Türk halkının huzuru ve güvenliği bizim için her şeyden önce gelmektedir.

KKTC, hiçbir yasa dışı yapılanmaya müsamaha göstermeyecek, halkımızın güvenliğini tehdit eden her girişim, kararlılıkla bertaraf edilecektir. Bu vesileyle Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığına, emniyet ve istihbarat teşkilatlarına samimi teşekkürlerimi bir kez daha ifade etmek istiyorum”