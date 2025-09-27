Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, BM Genel Sekreteri António Guterres’in ev sahipliğinde Rum liderin de katılımıyla New York’ta yapılan üçlü görüşmede Kıbrıs Türk tarafının vizyonunu bir kez daha ortaya koyduğunu belirterek, “Federal çözüm denemeleri artık geride kalmıştır. Çözümün yolu, egemen eşitlik ve eşit uluslararası statüye dayalı, yan yana yaşayan iki devlettir” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, görüşme sonrasında BM Genel Merkezi'nde yaptığı açıklamada, görüşmeye katılımının, Türk tarafının diyaloga açık olduğunun ve iki halk arasındaki temasların geliştirilmesine verdiği önemin açık göstergesi olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Tatar’a görüşmede, Özel Temsilci Güneş Onar ve İki Taraflı Teknik Komiteler ve Güven Yaratıcı Önlemler Koordinatörü Seniha Birand Çınar eşlik etti.

“Federal model tükendi, yeni vizyon iki devlet”

Cumhurbaşkanı Tatar, yıllardır federal temelde yürütülen müzakerelerin sonuçsuz kaldığını hatırlatarak, “Federal çözüm denemeleri artık geride kalmıştır. Çözümün yolu, egemen eşitlik ve eşit uluslararası statüye dayalı, yan yana yaşayan iki devlettir” dedi.

Tatar, “Değişim, oyunun kuralları değiştiğinde gelir” sözleriyle vizyonunu dile getirdi.



“Rum zihniyeti burada da kendini gösteriyor”

Cumhurbaşkanı Tatar, beş yıldır enerji, ticaret, turizm, çevre, insani konular alanlarında yapıcı öneriler sunduğunu belirtti. Özellikle Haspolat ve Akıncılar’da yeni sınır kapılarının açılmasının önemine bir kez daha değinerek, “Bu adımlar, halklarımızın günlük yaşamını kolaylaştıracağı ve güven yaratacağı kesindir ancak Rum zihniyeti burada da kendini gösteriyor” dedi.



Cumhurbaşkanı Tatar ayrıca geçen Temmuz ayında New York’ta üzerinde uzlaşılan kültürel eserlerin değişimi, mikroplastik kirliliğiyle mücadele, bölgesel hava kirliliği yönetimi ve sivil toplumun iki taraf arasında yapılan çalışmalara katkı yapması gibi yeni girişimleri hatırlatarak, bunların sembolik kalmaması, hayatı doğrudan etkileyen somut projelere dönüşmesi gerektiğini ve Kıbrıs Türk tarafının da buna hazır olduğunu söyledi.

“Rum lider tahammülsüzlük, düşmanlık ve hakaret dolu sözler sarf etmiştir.”



Cumhurbaşkanı Tatar, Rum liderin BM Genel Kurulu’nda Türk tarafına yönelik kullandığı dili eleştirerek, “Rum lider birkaç gün önce Genel Kurul kürsüsünden tahammülsüzlük, düşmanlık ve hakaret dolu sözler sarf etmiştir. Bu samimiyetsizlik çözüm veya güven arttırma arayışına değil, gerilime hizmet etmektedir” dedi.



Cumhurbaşkanı Tatar ayrıca, Rum tarafının son dönemdeki tutumuna işaret ederek, “INTERPOL mekanizmalarının suistimali, Türk tarafıyla temas eden devletlerin ve devlet yetkililerinin hedef alınması, Limasol yangını sırasında yardımımızın reddedilmesi, yeni geçiş kapılarına engel olunması ve artan silahlanma yatırımları. Şimdi ise KKTC’nin en önemli ihraç ürünü olan hellimin başka ülke pazarlarına girmesini engelleme siyaseti. Bu sağlıklı bir zihniyetin ürünü olamaz. Bunlar iki taraf arasındaki güveni zedeleyen adımlardır” diye konuştu.

“Rum tarafının samimiyetsiz ve tek yanlı tutumuna rağmen vizyonumuz açıktır“

Cumhurbaşkanı Tatar, BM Genel Kurulu’nda KKTC’nin tanınması çağrısını yineleyen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ederek, “Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’ın kararlı duruşu, hem iki devletli çözüm siyasetimize verdiği sarsılmaz desteği, hem de halkımızı yarım asırdır insanlık dışı izolasyonlara mahkum edenlere karşı en güçlü cevabı ifade etmektedir” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Tatar konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

“Kıbrıs Türk halkı temel insan haklarına erişmek, özden gelen haklarının teyidini görmek istemektedir. Rum tarafının samimiyetsiz ve tek yanlı tutumuna rağmen vizyonumuz açıktır: Egemen eşitliğimizin ve eşit uluslararası statümüzün teyidiyle başlayacak süreçte, iki devletin iş birliğine dayalı bir uzlaşıyla, adada kalıcı barış ve istikrar sağlanacaktır. Öğretilmiş çaresizlikleri aşarak, büyük bir özgüvenle çocuklarımız için geleceğe yürüyeceğiz. Liderlik sorumluluğum, halkımızı bu hedefe kararlılıkla taşımaktır.”