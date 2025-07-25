Taşpınar Şehitleri bugün düzenlenen törenle anıldı. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Kıbrıs’ımızın içinde bulunduğu coğrafyada iki devletli siyaset bizlerin geleceği bakımından en doğru siyasettir. Bu hem Türkiye için böyledir, hem de KKTC için böyledir” dedi.

Taşpınar Şehitliği’ndeki törene Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı adına 49’uncu Piyade Alay Komutanı, Kurmay Albay Halil Özçay, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı adına 2’nci Piyade Alay Komutanı, Muhabere Albay Hüseyin İlkan, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, Lefke Kaymakamı Cemal Orakcıoğlu, bazı milletvekilleri, dernek, kurum, kuruluş temsilcileri, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

Tören, protokol sırasına göre çiçeklerin kabirlere sunulmasıyla başladı.

Saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesinin ardından Şehitlik Özel Defteri imzalandı.

Törende, Doğancı İlkokulu öğrencileri Laren Alpun ve Aytül Arslan “Bayrak” ve “Benim İki Bayrağım Var” adlı şiirleri okudu.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın konuşmasının ardından tören dua okunmasıyla sona erdi.

-Tatar: “Şehitlerimizi ne unuttuk, ne unuturuz, ne de unuttururuz”

Cumhurbaşkanı Tatar törende yaptığı konuşmada, “Şehitlerimizi ne unuttuk, ne unuturuz, ne de unuttururuz” vurgusu yaptı. Bugün Gazze’de yaşananlara işaret eden Tatar, Kıbrıs Türk halkının bu mezalimi 60 yıl önce yaşadığını, direndiğini, anavatan Türkiye’nin büyük desteğiyle saldırılara boyun eğmediğini kaydetti.

-“Artık egemenlik esastır”

Kıbrıs Türk halkının onuruyla tarihte yerini aldığının altını çizen Tatar, şehitleri rahmetle anarak, ailelerine sabır diledi. Bugün hala mücadelenin devam ettiğini dile getiren Tatar, “Çünkü Kıbrıs’ta karşı tarafla nihai bir anlaşmaya henüz varamadık. O anlaşmanın da temelinde yeni siyasetimiz gereği artık egemenlik esastır. Eğer biz egemenliğimizi kabul ettiremezsek o zaman herhangi bir anlaşmayla geleceğe ve gelecekteki o onurlu yaşama kavuşmamız mümkün değildir” dedi.

Karşı tarafın zihniyetinin, Kıbrıs Türk halkını asimile etmek ve Kıbrıs adasını Helen adası olarak Yunanistan’ın bir parçası haline getirmek olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, gelecek kuşaklar için geçmişten emanet aldıkları kutsal mücadelenin ve şehitlere olan borcun, yeni siyasetin birlik ve beraberlik içerisinde sürdürülmesinden geçtiğini kaydetti.

İki devletli siyasete Türkiye Cumhuriyeti’nin tam desteğine dikkat çeken Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kıbrıs Barış Harekatı’nın 51’inci yıl dönümü nedeniyle yaptığı konuşmalarda, iki devletli siyasetin Türk milleti için ne kadar önemli olduğunu söylediğini belirtti.

-“İki devletli siyaset en doğru siyasettir”

Cumhurbaşkanı Tatar, “Kıbrıs’ımızın içinde bulunduğu coğrafyada iki devletli siyaset bizlerin geleceği bakımından en doğru siyasettir. Bu hem Türkiye için böyledir, hem de KKTC için böyledir. Kıbrıs Türk halkının onurlu yaşamı bundan geçmektedir” diye konuştu.

Bugünlere gelinmesinde büyük fedakarlıkları olan tüm mücahitleri, mücahideleri, Mehmetçikleri anan Cumhurbaşkanı Tatar, “Kıbrıs Türk halkının buradaki varlığı onların geçmişte yaptıklarına bağlıdır. Şimdi bizim pozisyonumuz siyasi mücadeleyi doğru tamamlamaktır” dedi. Şehitleri rahmetle anan Tatar, gazilere şükranlarını sundu.

-Şehitlik Özel Defteri

Cumhurbaşkanı Tatar, Şehitlik Özel Defterine ise şunları yazdı:

“Kıbrıs Türk halkının var oluşu, vatanı ve bağımsızlığı uğruna canlarını feda ederek şehitlik mertebesine ulaşan Kıbrıs Türkü’nün kahraman evlatları; aziz şehitlerimiz,

Sizlerin fedakârlığı ve eşsiz cesareti sayesinde bu topraklar üzerinde özgürce yaşama şansını elde ettik. Bizler, emanetinizi sonsuza dek yaşatmak; özgürlüğümüzü ve bağımsızlığımızı koruyarak gelecek nesillere aktarabilmek için bugün de yarın da var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.

1964 yılında Taşpınar köyünde yaşanan acı olayda, bu vatan uğruna katledilen masum siviller ve kahraman mücahitlerimizin verdiği haklı ve onurlu mücadele, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin sağlam temeller üzerine yükselmesine vesile olmuştur. O günlerde gösterilen birlik ve beraberlik ruhu, bugün bizlere yol göstermeye ve ilham vermeye devam etmektedir.

Vatan ve bağımsızlık söz konusu olduğunda, yediden yetmişe tüm halkımız, canı pahasına birlik olmayı bilmiş, tek yürek hâlinde mücadele etmiştir. Bu uğurda başta ebedî Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, aziz liderimiz Dr. Fazıl Küçük’ü, Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş’ı, mücahit ve mücahidelerimizi, Taşpınar ve diğer köylerde hayatlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor; manevi huzurlarında saygıyla eğiliyoruz. Ruhunuz şad olsun.”

-Özçay

Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı adına 49’uncu Piyade Alay Komutanı, Kurmay Albay Halil Özçay da deftere şunları kaydetti:

“Taşpınar sadece bir köy değil, direnişin, inancın ve fedakârlığını adıdır. Geçmiş yıllarda yaşanan acı dolu süreçte, bu topraklarda yaşam mücadelesi veren siz kardeşlerimiz, özgürlük ve bağımsızlık uğruna gözlerinizi kırpmadan canlarınızı feda ettiniz. Sizlerin döktüğü kan, bu topraklara vatan mührü vurmuştur. 1974 yılı öncesindeki karanlık yılların yaşanmaması için bizler Kıbrıs Türkü ile birlikte el ele mücadele etmenin gururunu yaşıyoruz.

Aziz milletimizin ve tüm kahramanlarımızın manevi huzurunda, Kıbrıs Türk halkı için canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimize rahmet diliyor; gazilerimizin mukaddes hatıralarını yad ediyor, en derin hürmet ve sadakat hislerimle minnetle anıyorum. Ruhunuz şad olsun.”

-İlkan

Güvenlik Kuvvetleri Komutanı adına 2’nci Piyade Alay Komutanı, Muhabere Albay Hüseyin İlkan da deftere şunları yazdı:

“Aziz şehitlerimiz,

Bu kutsal topraklarda özgürce nefes alabiliyorsak, sizlerin cesareti, inancı ve canı pahasına verdiği mücadele sayesindedir. Taşpınar’ın sessiz dağlarında yankılanan kurşun sesleri, aslında bir milletin bağımsızlık çığlığıydı. Sizler, bu toprakların kaderini değiştiren o sessiz kahramanlarsınız.

1964’te başlayan ve 1974 Barış Harekatıyla devam eden zorlu yıllarda, evinizden, ailenizden, sevdiklerinizden ayrılarak, silaha sarıldınız. Sadece bir köyü değil, tüm bir halkın onurunu ve özgürlüğünü savundunuz. Sizler, korkusuzca direnenlerin, geri adım atmayanların, sonsuza dek anılacak olanların adısınız artık.

Bugün bizler, sizin bıraktığınız mirasa sahip çıkmak için buradayız. Taşpınar Şehitliği’nde yatan her bir isim, bu halkın vicdanına kazınmış birer yıldızdır. Sizleri sadece anmakla kalmıyor, yaşadıklarınızı gelecek kuşaklara aktarmakla da sorumlu hissediyoruz kendimizi. Çünkü sizler unutulursanız, bizler yok oluruz.

Dualarımızda, şiirlerimizde, çocuklarımızın bayraklarla koştuğu her törenimizde varsınız. Sizler ebedi birer kahramansınız, sizler bu milletin sonsuz minnetle andığı evlatlarısınız. Ruhunuz şad, mekanınız cennet olsun. Emanetiniz, emanetimizdir.”

-Kaya

Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya da, Şehitlik Özel Defterine şunları kaydetti:

“Son derece olumsuz koşullara rağmen Taşpınar’ın yiğitleri, toplumsal varlığımızın devamlılığı için ada sathında verilen mücadelenin bir parçası oldunuz.

Canlarınız pahasıyla gösterdiğiniz direniş ve mücadele azmi bugünlere ve yarınlara örnek teşkil etmektedir.

Manevi varlıklarınız önünde bir kez daha saygıyla eğiliyoruz.”