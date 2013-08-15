YUKARI TAŞKENT MUHTARI AŞINDIR: “ELİNİ KOLUNU SALLAYARAK GEZEN, KARDEŞLERİMİZİ KATLEDEN KATİLLERİN YARGILANMASINI İSTİYORUZ”

Lefkoşa, 15 Ağustos 13 : 1974 yılında Rum ve Yunan cuntası tarafından katledilen Taşkent şehitleri, bugün Taşkent’te düzenlenen törenle anıldı.

Taşkent Şehitliğinde yer alan anma törenine, Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Meclis Başkanı adına DP-UG Girne Milletvekili Ergün Serdaroğlu, Başbakan Sibel Siber, Türkiye Lefkoşa Büyükelçiliği adına müsteşar Cem Şahinkaya, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı adına 28. Tümen Komutanı Tümgeneral Tayyar Süngü, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Baki Kavun, Ana Muhalefet UBP adına Girne Milletvekili Ünal Üstel, milletvekilleri, belediye başkanları, muharip dernek, kurum kuruluş, siyasi partilerin yetkilileri, askeri erkan, devlet ve hükümet yetkilileri ile vatandaşlar katıldı.

Protokol sırasına göre çelenklerin şehitliğe sunulmasıyla başlayan tören, Saygı Marşı, Saygı Duruşu, Saygı Atışı ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla sürdü.

Tören, Yukarı Taşkent Muhtarı Durmuş Aşındır’ın yaptığı konuşmasının ardından bir şehit kızının şiir okumasıyla tamamlandı. Törenin ardından köy içerisinde bulunan müze de ziyaret edildi.

DURMUŞ AŞINDIR

Yukarı Taşkent Muhtarı Durmuş Aşındır törende yaptığı konuşmada, 1974 yılında Rum ve Yunan cuntasının, 20 Temmuz Barış Harekatı’nın yapılmasından sonra da savunmasız Kıbrıs Türk halkını katletmeye devam ettiğini ifade ederek, Taşkentli soydaşlarının da katledildiğini anımsattı.

Aşındır, bu katliamı yapan katilleri lanetleyerek, 39. yılda da aynı acıyı yaşadıklarını belirtti ve halen elini kolunu sallayarak gezen katillerin yargılanmasını istedi.

Terazi ve Tatlısu’nun 84 şehit verildiğini ancak 37 şehidin henüz bulunamadığını ifade eden Aşındır, geriye kalan şehitlerin de bulunmasını istediklerini, bu kapsamda yapılan aramalar sonucunda 8 şehidin DNA testlerinin yapıldığını, tespit edildiklerini ve ailelerine gösterildiklerini anlattı.

Aşındır, katillerin yargılanması konusunda devletin İnsan Hakları Mahkemesi nezdinde girişim yapmasını beklediklerini ifade ederek, “Katiller ellerini kollarını sallayarak geziyor, adalet nerede” dedi.

Bu acıları gelecek nesillere taşımak istemediklerini, bu yüzden artık barış istediklerini ifade eden Aşındır, şehitler için yapılan şehitlik konusunda bazı sıkıntılar yaşadıklarını da dikkate getirerek, bu sıkıntıların çözümü için devletten destek talep etti.

(EMR/KAR) FOTOĞRAFLI