Raporda çalıştayda faydalı bilgi alışverişi yapıldığı, sorunların tespit edildiği ve bir çok tavisyenin üretildiği yer aldı
Kıbrıs Türk Barolar Birliği tarafından 2 Nisan’da tüm paydaşların katılımıyla yapılan Taşınmaz Mal Komisyonu Çalıştayı’nın sonuç raporu açıklandı.
Barolar Birliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Başsavcılık, Taşınmaz Mal Komisyonu ve Taşınmaz Mal Komisyonu Komitesi’nden yetkililerin katılımıyla düzenlenen çalıştayın amacının süreci ve süreçte ortaya çıkan veya çıkabilecek sorunların değerlendirmesi,
sorunların tespit edilmesi ve çözüm önerileri sunulması olduğu hatırlatıldı.
Çalıştayın Taşınmaz Mal Komisyon sürecinin iyileştirilmesini teşvik etmeyi amaçladığı ifade edilen Çalıştay Sonuç Raporunda ise ve “Taşınmaz Mal Komisyon süreci ile ilgili çok faydalı bilgi alışverişlerinin yapıldığı,
süreçteki tarafların karşılaştığı sorunların tespit edildiği ve yasa değişiklik önerilerini de kapsayan birçok tavsiyenin üretildiği kapsamlı bir çalıştay toplantısı olmuştur” denildi.
-“Taraflar bu tür çalıştayların düzenli şekilde yapılmasını talep etti”
Çalıştay boyunca, Taşınmaz Mal Komisyonu’nun tarihçesine ve Kıbrıs Türk halkı için dünyadaki kıymetine vurgu yapıldığı kaydedilen raporda “Bu gibi kapsamlı çalıştayların tüm paydaşları içererek düzenli şekilde organize edilmesinin, Taşınmaz Mal Komisyon süreçlerini iyileştirme ve geliştirme açısından çok önemli olduğu konusunda ortak kanıya varılmıştır. Dolayısıyla, taraflar Taşınmaz Mal Komisyonu konusunda bu tür çalıştayların düzenli şekilde yapılmasını talep etmiştir” ifadeleri yer aldı.
-“Rum Yönetimi’nin yarattığı zorluklar süreci uzatıyor”
Raporda Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) vatandaşlarına uyguladığı baskı yanında, Rumların Taşınmaz Mal Komisyonu’na yapacakları başvurular için gerekli evrakları Güney Kıbrıs Rum
Yönetimi’nin ilgili kurumlarından temin etmekle ilgili zorluklarla karşılaştığı ve buna bağlı olarak da sürecin uzadığının çalıştayda vurgulandığı da yer aldı.
Raporda şunlar kaydedildi:
“Sonuç olarak, bu raporda detaylı bir şekilde tespit edilen ve raporlanan sorunlar ve bunlara karşı üretilen çok önemli görüş ve öneriler ışığında, Taşınmaz Mal Komisyon süreçlerindeki problemlerin önlenmesi için
mevcut süreç akışına etkili müdahalelerin yapılmasının oluşturacağı önemli değişikliklere dikkat çekilmiştir.”
- Çalıştay Taşınmaz Mal Komisyonu süreçlerinin daha verimli hale getirilmesi ve geliştirilmesine yol açacak”
Çalıştayın Taşınmaz Mal Komisyonu süreçlerinin daha verimli hale getirilmesi ve geliştirilmesine yol açacağına inanç belirtilen raporda “Kıbrıs Türk Barolar Birliği tarafından ilki düzenlenen Taşınmaz Mal Komisyonu süreçlerine ilişkin bu kapsamlı ve önemli çalıştay, tüm paydaşlar (İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Başsavcılık, Taşınmaz Mal Komisyonu ve Taşınmaz Mal Komisyonu Komitesi) ve tüm çalıştay masaları tarafından memnuniyetle karşılanmış olup, Taşınmaz Mal Komisyonu süreçlerinin daha verimli hale getirilmesi ve geliştirilmesine yol açacağına ve dolayısıyla, Dünya çapında Kıbrıs Türk halkı adına büyük bir kazanım olan Taşınmaz Mal Komisyonu’nun değerine değer katacağına inanmaktayız” denildi.