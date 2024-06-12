Raporda çalıştayda faydalı bilgi alışverişi yapıldığı, sorunların tespit edildiği ve bir çok tavisyenin üretildiği yer aldı

Kıbrıs Türk Barolar Birliği tarafından 2 Nisan’da tüm paydaşların katılımıyla yapılan Taşınmaz Mal Komisyonu Çalıştayı’nın sonuç raporu açıklandı.

Barolar Birliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Başsavcılık, Taşınmaz Mal Komisyonu ve Taşınmaz Mal Komisyonu Komitesi’nden yetkililerin katılımıyla düzenlenen çalıştayın amacının süreci ve süreçte ortaya çıkan veya çıkabilecek sorunların değerlendirmesi,

sorunların tespit edilmesi ve çözüm önerileri sunulması olduğu hatırlatıldı.

Çalıştayın Taşınmaz Mal Komisyon sürecinin iyileştirilmesini teşvik etmeyi amaçladığı ifade edilen Çalıştay Sonuç Raporunda ise ve “Taşınmaz Mal Komisyon süreci ile ilgili çok faydalı bilgi alışverişlerinin yapıldığı,

süreçteki tarafların karşılaştığı sorunların tespit edildiği ve yasa değişiklik önerilerini de kapsayan birçok tavsiyenin üretildiği kapsamlı bir çalıştay toplantısı olmuştur” denildi.

-“Taraflar bu tür çalıştayların düzenli şekilde yapılmasını talep etti”

Çalıştay boyunca, Taşınmaz Mal Komisyonu’nun tarihçesine ve Kıbrıs Türk halkı için dünyadaki kıymetine vurgu yapıldığı kaydedilen raporda “Bu gibi kapsamlı çalıştayların tüm paydaşları içererek düzenli şekilde organize edilmesinin, Taşınmaz Mal Komisyon süreçlerini iyileştirme ve geliştirme açısından çok önemli olduğu konusunda ortak kanıya varılmıştır. Dolayısıyla, taraflar Taşınmaz Mal Komisyonu konusunda bu tür çalıştayların düzenli şekilde yapılmasını talep etmiştir” ifadeleri yer aldı.

-“Rum Yönetimi’nin yarattığı zorluklar süreci uzatıyor”