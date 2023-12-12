Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanarak, 7 yıl hapse mahkum edilen abisi Gökhan Çetereisi hakkında verilen kararla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yargıya saygısızlık yapan Tarkan Çetereisi tutuklanarak, bugün mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Cemal Pınardan mahkemede olguları aktardı. Polis, zanlının abisi hakkında mahkemenin verdiği hapis kararının ardından facebook hesabından mahkemeye saygısızlık teşkil eden paylaşım yaptığını söyledi. Polis, mahkeme genel sekreterliğinin şikayeti üzerine soruşturma başladığını ve zanlının tutuklandığını açıkladı. Polis, gerekli soruşturmanın yapıldığını belirterek, zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Bilgeç, zanlının 20 bin TL nakit teminat yatırması, iki kefilin 250’er bin TL kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargı emri verdi.

Ne olmuştu

Gökhan Çetereisi, 16 Ocak 2022 tarihinde Gemikonağı'nda, müşteri olarak bulunduğu Excalibur isimli barda, kendisini dışarı çıkardıkları gerekçesiyle, yönetimindeki DM 400 plakalı jeep aracı, bar içeresinde bulunan güvenlik görevlileri Remzi Hürkol, Berkun Denizkurdu, Fırat Uğun, Orhan Güçlü ve Ahmet Karacuva'nın üzerine doğru sürüp araçla bar içerisine girmek suretiyle adı edilenleri yaraladıktan sonra, eğlence mekanında bulunan ve aracı ile çarptığı şahıslardan, Naribe Akdeniz'in sol köprücük kemiğinin, Mehmet Kocamer'in omurilik kemiğinin ve Sıla Soylu'nun sağ el serçe parmağının kırılmasına sebebiyet vermişti.

Sanık, işlediği ciddi ve vahim suçlarından Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanarak, 30 Kasım 2023 tarihinde 7 yıl hapse mahkum edilmişti.