Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, “Arzulanan istişare ortamı bilerek ve istenerek sabote edilmektedir. Bakanlığımız üreticilerimizin talepleri doğrultusunda her türlü öneriyi dikkate alarak desteklemeye devam edecektir” açıklamasında bulundu.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricleri Birliği’nden daha önce gelen talepler doğrultusunda Küçükbaş Hayvan Üreticilerine yönelik Desteklerin karşılıklı istişare edilerek belirlenmesi maksadı ile Birlik yöneticilerinin bugün (14 Şubat 2026) bakanlık binasına davet edildiği kaydedildi.

Açıklamada “Bakanımız, Bakanlık binasında olmasına ragmen, Bakanlık ön girişinin kilitli olmasını bahane ederek herhangi bir iletişim kurmadan Bakanlıktan ayrılan Birlik yöneticileri esas amacın istişare ile işbirliği olmadığını da açıkça ortaya koymuşlardır. Her zaman dile getirdiğimiz gibi, Bakanlığımız tüm üretici kesimler ile ayırım gözetmeksizin iletişim içinde olmayı ön planda tutmuş, ve katılımcı işbirliğinden yanadır. Bakanlığımız, Sayın Başbakanımız başta olmak üzere, Hükümetimizin de tam desteği ile Tarım sektörünü desteklemeye devam edecektir” denildi.

- Küçükbaş Süt Fiyatı

Açıklamada, süt fiyatlarının 1 Ocak 2026 itibarı ile güncellendiği, küçükbaş süt fiyatlarının da, süt üzerinden verilen destek miktarının da artırıldığı belirtildi. 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren yürülükte olan çiğ süt alım fiyatları ve destekleri ile ilgili olarak şu bilgiler paylaşıldı:

Süt Fiyatı Tablosu

Koyun Sütü

Soğuk Zincir: Süt Fiyatı 48.00 – DGD 12.00 – Üretici 60.00 – PDO Destek Primi 8.00

Buzlukta Soğutulmuş: Süt Fiyatı 45.00 – DGD 12.00 – Üretici 57.00

Toplama Merkezi: Süt Fiyatı 39.60 – DGD 12.00 – Üretici 51.60

Açık: Süt Fiyatı 37.00 – DGD 2.20 – Üretici 39.20



Keçi Sütü

Soğuk Zincir: Süt Fiyatı 37.00 – DGD 12.00 – Üretici 49.00 – PDO Destek Primi 8.00

Buzlukta Soğutulmuş: Süt Fiyatı 33.00 – DGD 12.00 – Üretici 45.00

Toplama Merkezi: Süt Fiyatı 27.60 – DGD 12.00 – Üretici 39.60

Açık: Süt Fiyatı 27.35 – DGD 2.10 – Üretici 29.45

- Küçükbaş Hayvan Başı (Kulak Parası) Desteği

Küçükbaş Hayvan başı verilen (Kulak Parası) desteğinin de 2026 yılı için hayvan başına 2500 TL olarak belirlendiği ve her yıl olduğu gibi 2 defada ödeneceği ifade edildi.

- Hibe Arpa Desteği

Açıklamada Küçükbaş Hayvan Üreticilerinin maliyetlerini düşürmek ve üretime destek vermek amacı ile Hibe arpa desteği verilmesinin kararlaştırıldığı vurgulandır.

- Küçükbaş Faiz Destekli – Faizsiz - Kredili Arpa

Açıklamada ayrıca, 31 Ocak 2026 tarihinde sona eren küçükbaş faiz destekli yani faizsiz kredili yemlik arpa verilmesi sürecinin, arpa tedarikinde yaşanan gecikme de dikkate alınarak teslim alma süresi 28 Şubat 2026 tarihine kadar uzatıldığı, böylelikle üreticilerin hakedişlerine göre arpa alımlarının garanti altına alındığı bildirildi. Faizsiz kredili yemlik arpa geri ödemelerinin ise 31 Nisan 2026’dan 31 Mayıs 2026 tarihine kadar uzatıldığı kaydedildi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, üretime ve üreticilere her zaman olduğu gibi destek vermeye devam edileceğini, amacın tüm paydaşlar, üreticiler ve üretici birlikler ile işbirliği içerisinde ilerlenmesi olduğunu bildirdi.