İskele Long beach çemberinde yapılan operasyonda bir araçta uyuşturucu ve uyuşturucudan elde edildiğine inanılan para ele geçirildi.

İskele Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekibi tarafından gerçekleştirilen operasyonda H.T.nin (E-29) kullanımında bulunan araçta yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık 45 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, yaklaşık 8 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan 15 bin 575 TL, 2 bin 365 euro ve 60 Stg nakit para bulunarak emare olarak alındı.

Bahse konu şahıs tutuklandı, soruşturma devam ediyor.