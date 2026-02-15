Boğazköy'de bugün öğlen saatlerinde meydana gelen ve iki aracın karıştığı trafik kazasında, araçlardan biri evin bahçe duvarına çarparak durabildi.

Polisten verilen bilgiye göre Beyazsu Sokak'ta batı istikametinde seyreden Adviye ASİL (K-54) yönetimindeki SZ 145 plakalı salon araç sürücüsünün dikkatsizce Ersin Paşa Caddesine çıkış yaptığı sırada güney istikametine doğru seyreden Çağın ESERİ (E-34) yönetimindeki YU 445 plakalı salon araç sürücüsünün önünü tıkaması sonucu çarpıştılar. Çarpışma sonucu kontrolsüzce yoldan savrulan YU 445 plakalı araç Nurettin Ersin Paşa Caddesi'ndeki bir evin bahçe duvarına çarpıp durdu. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Soruşturma devam ediyor.