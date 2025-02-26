Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, enginar üreticilerini kabul ederek sektörün mevcut durumu ve üreticilerin talepleri üzerine görüş alışverişinde bulundu.

Bakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, kabulde üreticilerin karşılaştığı zorluklar, destek mekanizmaları ve sürdürülebilir üretim konuları ele alındı.

Çavuş, enginar üretiminin artırılması ve üreticilerin desteklenmesi adına hükümetin çalışmalarına devam ettiğini belirterek, "Hükümetimizin ve Başbakan Ünal Üstel’in desteğiyle birçok yeni güvenceyi sağladık. Tarımı gençleştirmek, bu topraklara tutunmanın en önemli yollarından biridir. Genç üreticilerimizi destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Çavuş, üreticilerin taleplerinin değerlendirileceğini ve tarımsal üretimin güvence altına alınması adına gerekli adımların atılacağını belirtti.

Açıklamada, üreticilerin özellikle hava koşullarından kaynaklanan don olaylarının enginar üretimine verdiği zararlar ve bu durumun Genel Tarım Sigortası Fonu kapsamına alınması yönünde taleplerini dile getirdiği belirtildi.

Açıklamada, toplantıya Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Ercan Akerzurumlu ve Genel Tarım Sigortası Fonu Müdürü İpek Kızılduman da katılarak, üreticilerin taleplerini dinlediği ve ilgili konular üzerine görüşlerini paylaştığı kaydedildi.