Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Down sendromlu bireylerin, sevgileri, samimiyetleri ve içten gülüşleriyle herkese ilham verdiğini vurgulayarak, “Toplumumuzun ayrılmaz bir parçası olan bu özel bireylerin eğitime, istihdama ve sosyal hayata tam katılımını sağlamak hepimizin ortak sorumluluğudur” dedi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş’un 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü nedeniyle yayımladığı mesaj şöyle;

“Bugün, farklılıklarımızın bizi birleştirdiği, sevginin ve anlayışın gücünü hatırlatan anlamlı bir gün… 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü, farkındalık oluşturmak, Down sendromlu bireylerin toplumdaki eşit haklarını vurgulamak ve onların hayatın her alanında aktif rol almalarını desteklemek için önemli bir fırsattır.

Down sendromlu bireyler, sevgileri, samimiyetleri ve içten gülüşleriyle hepimize ilham veriyor. Toplumumuzun ayrılmaz bir parçası olan bu özel bireylerin eğitime, istihdama ve sosyal hayata tam katılımını sağlamak hepimizin ortak sorumluluğudur.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı olarak, Down sendromlu bireylerin tarımsal üretim ve doğayla iç içe bir yaşamda daha fazla yer alabilmesi için destekleyici projeler geliştirmeye ve onları her alanda teşvik etmeye devam edeceğiz.

Bu özel günde, tüm Down sendromlu bireylere ve ailelerine sevgi, sağlık ve mutluluk diliyorum”