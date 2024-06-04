Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile Gıda Mühendisleri Odası arasında Bakanlık binasında toplantı gerçekleştirildi, ülkeye gelecek ithal etin gıda güvenliği ve yönetimi konuları ele alındı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Maliye Bakanı Özdemir Berova, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Ozan Özuyanık, Veteriner Dairesi Müdürü Tunç Beyit, Gıda Mühendisleri Odası Başkanı Beste Öymen, Başkan Yardımcısı Selin Akmali ve Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Emindayı'nın katılımıyla yapılan toplantıda, et ithalatıyla ilgili gıda denetimleri ve yapılacak testler ele alındı.

Açıklamada toplantıda, et ithalatına ilişkin alınacak önlemler ve denetim süreçlerinin güçlendirilmesi için atılacak adımlar üzerinde durulduğu kaydedildi.

Toplantıda ayrıca, et ithalatıyla ilgili komitenin kararları ve bu süreçte uygulanacak testlerin detayları da görüşüldü.