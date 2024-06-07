Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, 2023-2024 Üretim Yılı Doğrudan Gelir Desteği 1. avans ödemesi için 8 bin 595 üreticiye toplam 172 milyon 296 bin 951,63 TL’lik ödeme yapacak.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, üreticiler hak edişlerini 10 Haziran Pazartesi gününden itibaren Kooperatif Merkez Bankası ve Ziraat Bankası ile bu bankaların ilgili şubelerinden alabilecek.

-Gübre ödemeleri de yapılıyor

Bununla birlikte, 2023-2024 üretim yılı Genel Tarım Sigortası Fonu kayıtları baz alınarak, kullanmış olduğu gübresine ait belgeleri ibraz eden 3 bin 437 üreticiye, 38 milyon 230 bin 162,50 TL'lik Gübre Desteği'nin 1. avans ödemesi de yapılacak.

Üreticiler hak edişlerini 10 Haziran Pazartesi gününden itibaren Kooperatif Merkez Bankası ve Ziraat Bankası ile bu bankaların ilgili şubelerinden alabilecekler.