Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, 2025 yılı doğrudan gelir desteği ve gübre desteği hesap kapatma ödemelerinin yapıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 2024-2025 üretim sezonu için, 8 bin 484 üreticiye, tahıl (arpa, buğday, yulaf, tritikale vb.), yem bitkileri (fiğ,-tahıl, arpa hasıllık, mısır, yonca vb.), nadas, narenciye, zeytin, harup, badem, Antep fıstığı, meyve ağaçları, tropik meyveler, yemeklik dane baklagilller, yağlık bitkiler, tıbbi ve aromatik bitkiler, sebze, sera ve ilkbahar patates beyanları karşılığında, “temiz alanlara karşılık” doğrudan gelir desteği hesap kapatma ödemeleri için toplam 257 milyon 671 bin 767,12 TL’nin bankalara yatırıldığı bildirildi.

-Gübre Desteği hesap kapama ödemeleri de yapıldı

Ayrıca 2024-2025 üretim sezonunda, Bakanlığa bağlı Genel Tarım Sigortası Fonu kayıtları baz alınarak, kullandığı taban gübresine ve üst gübresine ait belgeleri ibraz eden üreticilere, önceden yarısı ödenen gübre desteğinin geriye kalan hesap kapatma ödemesi, tahıl alanlarında 25 kg/dönümü aşmamak kaydıyla kullandıkları taban gübresine, tahıl alanlarında 25 kg/dönümü aşmamak kaydıyla kullandıkları katı üst gübresine, narenciye alanlarında 100 kg/dönümü aşmamak kaydıyla kullandıkları taban gübresi ve/veya katı azotlu üst gübresine ve ilkbahar patates alanlarında 100 kg/dönümü aşmamak kaydıyla kullandıkları taban gübresi ve/veya katı azotlu veya potaslı üst gübresine 50 kg karşılığı 225 TL olarak, toplamda 4 bin 140 üreticiye, 67 milyon 103 bin 296,88 TL ödeme yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, üreticilerin, hak edişlerini Kooperatif Merkez Bankası ve Ziraat Bankası ile bu bankaların ilgili şubelerinden alabileceği kaydedildi.