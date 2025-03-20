Bakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, kabulde, tarımsal üretimin sürdürülebilir şekilde artırılması, sektörde verimliliğin yükseltilmesi ve üreticilere yönelik sağlanan destek mekanizmalarının güçlendirilmesi konuları ele alındı.

-Çavuş

Bakanlık bürokratlarının da hazır bulunduğu kabulde, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Bakanlık olarak üreticilere yönelik yürüttükleri çalışmalar hakkında detaylı bilgiler verdi. Çavuş, özellikle sürdürülebilir tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması, üretim süreçlerinin daha verimli hale getirilmesi ve tarımsal üretimin kalitesinin artırılması için hayata geçirilen projelere dikkat çekti. Çavuş, çiftçilerin ve hayvancılıkla uğraşan üreticilerin daha güçlü destek mekanizmalarına erişimini sağlamak adına teşvik modellerinin geliştirildiğini belirtti.

- Solakoğlu

Dernek Başkanı Sencer Solakoğlu ise üretici kimliğiyle edindiği bilgi ve tecrübeleri paylaşarak, tarım ve hayvancılık sektörünün gelişimi için önemli gördüğü hususlara değindi. Tarımsal üretimin sürdürülebilir şekilde artırılmasının, sektörün geleceği açısından büyük önem taşıdığını belirten Solakoğlu, üreticilerle kamu kurumları arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesiyle çok daha verimli bir üretim modeli oluşturulabileceğine dikkat çekti.

Kabulde, Bakanlığa bağlı müdürlükler yürüttükleri projeler hakkında bilgi sunarak, sektördeki üreticilerin daha verimli ve rekabetçi bir yapıya kavuşması adına yapılan çalışmaları aktardı. Müdürlük yetkilileri, özellikle modern tarım tekniklerinin teşvik edilmesi, hayvancılık alanında kaliteyi yükseltecek destek programlarının uygulanması ve üreticilerin teknolojik gelişmelere uyum sağlamasına yönelik projelerin sürdürüldüğünü ifade etti.