Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu'nun başkanlık ettiği toplantıda, Mehmet Uluç, Mal ve Hizmetler Hakem Heyeti’ne atanacak üye olarak seçildi. Toplantıya ayrıca Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Müsteşarı Tuğşat Tülbentçi ve Tüketici Konseyi Başkanı Bakanlık Müdürü Huriye Kutup da katıldı.

Olgun Amcaoğlu, Tüketicileri Koruma Yasası kapsamında oluşturulan, tüm bakanlıklardan ve ilgili sivil toplum kuruluşları ve meslek odalarının temsilcilerinden oluşan konseye başarı dileğinde bulundu.