Hüseyin Çavuş, topraksız tarım yapılan UNICAP Üretim Tesisi’ni ziyaret etti. Ziyarette yaptığı konuşmada, modern üretim tekniklerinin ve ileri tarım teknolojilerinin yaygınlaştırılmasının, tarımsal sürdürülebilirlik ve gıda güvenliği açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Verimliliği artıran inovatif çözümlerin desteklenmesi gerektiğini belirten Çavuş, üreticilere sağlanan teşviklerin daha kaliteli, verimli ve çevre dostu üretim modelleine geçilmesinde de yardımcı olacağına inandığını söyledi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, incelemede Çavuş’a üretimde kullanılan teknoloji ve kapasite hakkında bilgi verildi.

Bakanlık olarak tarımsal üretimin sürdürülebilirliği ve üreticilerin yükünü hafifletmek adına çeşitli destekler sağladıklarını belirten Bakan Çavuş, Global GAP sertifikasyon, fide, alan bazlı, akaryakıt ve bombus arısı destekleri verdiklerini belirtti.