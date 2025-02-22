Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı'ndan verilen bilgiye göre, Hüseyin Çavuş, TAE Müdürü Cem Karaca ve teknik personelden, İstasyon’da yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Çavuş, yenilenen Toprak ve Su Analiz Laboratuvarı, yapımı tamamlanan kısa süre içinde analizlere başlaması beklenen Zeytin Analiz Laboratuvarı, 2 bin 500 metrekarelik iklim kontrollü, akıllı sera ve TAE’nin tüm enerji ihtiyacını karşılayan solar enerji sisteminde incelemelerde bulundu.

TAE'nin , enerji ihtiyacını yenilenebilir kaynaklardan sağlayan ilk devlet dairesi olduğu belirtildi.