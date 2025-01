Devlet koruması altındaki çocuklara ev ortamında yaşamlarını sürdürme imkanı sağlamak amacıyla Haspolat'ta oluşturulan Tangül Ünal Çağıner Vakfı Sevgi Evleri düzenlenen törenle hizmete girdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Tangül Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı arasında imzalanan protokol kapsamında hizmete sokulan Tangül Ünal Çağıner Vakfı Sevgi Evleri'nin ana binasında 25, bungalovlarda ise 36 olmak üzere toplam 61 çocuğa bakım ve koruma hizmeti verilecek. Devlet korumasındaki çocuk ve gençler Tangül Ünal Çağıner Vakfı Sevgi Evleri'ne taşınacak. Çağlayan bölgesindeki mevcut çocuk yuvası ise otizm merkezine dönüştürülecek.

Tangül Ünal Çağıner Vakfı Sevgi Evleri’nin açılış törenine Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Türkiye Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bazı bakanlar, belediye başkanları, siyasiler ve bürokratlar katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan törende, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Türkiye Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve Tangül Ünal Çağıner Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı İçim Kavuklu konuşma yaptı.

-Tatar: “KKTC’nin verdiği mücadeleye katkı koyan herkese teşekkürler”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar açılışta yaptığı konuşmada, projeye emeği geçenleri kutlayarak, toplum için yaptığı çalışmalardan dolayı Çağıner ailesine ayrıca teşekkür etti.

Geçmişte büyük zorluklar yaşayan Kıbrıs Türk toplumunun bugün çağdaş değerlerle, ihtiyaçlı insanlara sahip çıkan bir devlete sahip olduğunu dile getiren Tatar, KKTC devletinin attığı adımlarda ve elde ettiği başarılarda iş insanlarının da önemli payı olduğunu söyledi.

Tatar, bu bağlamda 60 milyon TL kaynak ayırarak böylesi bir yatırım yapan Çağıner ailesinin diğer iş insanlarına örnek olması temennisinde bulunarak, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin verdiği desteklere de işaret etti.

Dijital çağın çocuklar ve gençler için yarattığı tehditlere değinen ve bu konuda alınması gereken önlemlere de vurgu yapan Tatar, bu açıdan Türkiye’nin bilgi ve deneyiminden yararlanmanın önemli olduğunu belirtti.

Tatar, KKTC’nin verdiği mücadeleye katkı koyan herkese teşekkür etti.

-Üstel: “Verdiğimiz sözleri tuttuk”

Başbakan Ünal Üstel de açılışta yaptığı konuşmada, vakfın önemli bir projeyi hayata geçirdiğini dile getirerek, “Bugün güzel bir esere hep birlikte şahitlik ediyoruz” dedi.

Merhum Ünal Çağıner ve Tangül Çağıner’in ülke için yaptığı hizmetlere işaret eden Üstel, onların çocuklarının da vakıflar aracılığıyla yardımlarını esirgemediğine işaret etti.

Göreve geldiklerinde ülke ihtiyaçlarına öncelik vereceklerini söylediklerini anımsatan ve buna paralel olarak, daha önce başlatılan ve yarım kalan projeleri tamamladıklarını belirten Üstel, verdikleri sözleri tuttuklarını söyledi.

İlk icraatlarının yarım kalan Ercan Havalimanı’nı tamamlamak olduğunu söyleyen Üstel, başta Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Türkiye yetkililerinin desteğiyle ihtiyaç duyulan projeleri birer birer hayata geçirdiklerini anlattı. “Bunlar için Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yürekten teşekkür ederim” diyen Üstel, söz verdikleri gibi 2025’in gençler ve çocuklar için büyük atılımlar yapılacağı bir yıl olacağını kaydetti.

Atılan adımlara değinerek, bugün ayrıca "Yeni Erenköy Yaşlı ve 18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezi İnşaat Projesine İlişkin İşbirliği Protokolü"ne imza atıldığını söyleyen Üstel, dün açılan meslek lisesiyle de ülkenin ihtiyaç duyduğu alanlarda gençlerin yetiştirileceğini belirtti.

Bu açılışların Özgürlük ve Varoluş Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük ile Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın ölüm yıldönümlerinde yapıldığına da işaret eden Üstel, tüm bu eserlerin hayırlara vesile olmasını diledi.

-Göktaş: “Türkiye ve Kıbrıs arasındaki bağların birlikte yaratılan güzel eserlerle güçleneceğine bir kez daha şahit oluyoruz”

Türkiye Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Tangül Ünal Çağıner Vakfı Sevgi Evleri’nin açılışını gerçekleştirmekten duyduğu mutluluğu dile getirerek sözlerine başladı. Göktaş, “Bu sevgi evini açarken yalnızca bir binayı değil, umutla dolu bir yuvayı, geleceğe umutla bakan bir köprüyü hep birlikte inşa ediyoruz.” dedi.

Kıbrıs ve Türkiye’nin ortak geçmişi, derin kardeşlik bağları ve sarsılmaz dayanışmasıyla birbirine kenetlenmiş iki can yoldaşı olduğunu kaydeden Göktaş, “Bu anlamda Kıbrıs, bizler için her daim tarihimizin, kültürümüzün ve gönlümüzün ayrılmaz bir parçası olmuştur." şeklinde devam etti.

Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ı da rahmetle yad eden Göktaş, açılışı yapılan Sevgi Evleri'nin iki ülke arasındaki bağların ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha hatırlattığını belirterek, Sevgi Evleri'nin hayırlı olmasını diledi.

Türkiye’deki aile alanındaki çalışmaları anlatarak, 2025 yılını "Aile Yılı" ilan ettiklerini anımsatan Göktaş, "Tüm çalışmalarımızda, çocuklarımızın mutluluğu ve özgüvenle yetişmeleri için onların ihtiyaçlarına duyarlı, hak temelli bir yaklaşımı esas aldık." dedi,

“Bugün Türkiye ve Kıbrıs arasındaki bağların sevgiyle, dayanışmayla ve birlikte yaratılan güzel eserlerle güçleneceğine bir kez daha şahit oluyoruz." diyen Göktaş, Sevgi Evleri'nin açılmasında emeği geçen herkese teşekkürlerini sundu.

-Gardiyanoğlu: “Sosyal hizmetler anlamında ilerlemeye devam edeceğiz”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu da Tangül - Ünal Çağıner çiftine rahmet dileyerek başladığı konuşmasında, Tangül Ünal Çağıner Sevgi Evleri'nde emeği olan geçmiş bakanlara ve belediye başkanlarına teşekkür etti.

Bu projenin Bakanlığın önemli hedeflerinden biri olduğunu belirten Gardiyanoğlu, sosyal hizmetler alanına çok önem verdiklerini ve her ilçede bir huzurevi ve rehabilitasyon merkezi olması hedefiyle yola çıktıklarını söyledi. Gardiyanoğlu, "Lefke-Güzelyurt bölgesindeki Güneşköy Rehabilitasyon Merkezi, Girne Karakum Rehabilitasyon Merkezimiz, Gazimağusa İrfan Nadir Rehabilitasyon Merkezimiz tamamlanmıştır. Hepsinin altyapıları mobilyalarına eşyalarına kadar yenilenmiştir.” dedi. Gardiyanoğlu, Demirhan Engelsiz Yaşam Evi'nin de 2024 yılının Eylül ayında hizmete girdiğini de belirtti.

Açılan Sevgi Evleri gibi bir tesisin sadece KKTC'de değil tüm adada olmadığını kaydeden Gardiyanoğlu, tesis açmanın değil, idamesinin önemli olduğunu vurgulayarak, sosyal hizmetler anlamında ilerlemeye devam edeceklerini ekledi. Gardiyanoğlu, 30 yıldır değişmeyen yasa ve tüzüklerin tadil edilerek Cumhuriyet Meclisi'ne sevk edildiğini de aktardı. Gardiyanoğlu, Yenierenköy bölgesinde yapılacak 18 Yaş Üstü Rehabilitasyon Merkezi ve Huzurevi projelerinin müjdesini vermekten gurur duyduğunu kaydetti.

Gardiyanoğlu, devlet korumasındaki çocuk ve gençlerin Sevgi Evleri’ne taşınacağını, Çağlayan bölgesindeki mevcut çocuk yuvasının ise haziran ayında otizm merkezi olarak ülkeye kazandırılacağını söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Gardiyanoğlu, Sevgi Evleri’nde emeği ve katkısı olan herkese teşekkür de etti.

-Kavuklu: “Çocuklarımız Sevgi Evi’nde sevginin iyileştirici gücüyle hissederek büyüyecekler”

Tangül Ünal Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı İçim Çağıner Kavuklu açılıştaki konuşmasında, vakfın kuruluş sürecinden bahsetti. Kıbrıs Türk toplumunda vakıfların önemli yer tuttuğunu dile getiren Kavuklu, vakfın adını aldığı anne ve babasının çocuklara duyduğu derin sevginin kendilerine rehberlik ettiğine işaret etti.

Vakfın kurulduğu günden bu yana hayata geçirdiği çalışmalara değinen Kavuklu, Sevgi Evleri’nin ise vakfın en kıymet verdiği proje olduğunu söyledi.

Devlet korumasındaki çocukların mutlu ve huzurlu şekilde, şefkatli ellerde büyümesi, fırsat eşitliği yakalaması adına bu projenin büyük önem taşıdığını belirten Kavuklu, amaçlarının çocuklara sadece bir yuva sağlamak değil kültürel faaliyetler gerçekleştirebilecekleri ve kendilerini geliştirilebilecekleri bir yapı sağlamak koyduklarını kaydetti.

Merkezin kurulduğu arazinin Hamitköylü Ali Hüseyin Alibaba tarafından cami yapılması için Vakıflar İdaresi'ne bağışladığını ancak bu arsada önce bir otel inşa edildiğini, daha sonra da buranın eğlence merkezine dönüştürüldüğünü dile getiren Kavuklu, bunun ailede rahatsızlık yarattığını dile getirdi.

Eski Vakıflar İdaresi Başkanı İbrahim Benter’in girişimiyle bu durumun ortadan kaldırıldığını anlatan Kavuklu, bu vesileyle hem Benter’e, hem de şu anki Vakıflar İdaresi Başkanı Mustafa Tümer’e teşekkür etti.

“Bugün Acapulco Otel, Akgünler Denizcilik, Akgünler Turizm, Kıbrıs Kargo, Tarsan Çiftlik ve Üç Petrol'ün tüm çalışanlarının en şerefli günü. Çünkü bu tesis onların alın teriyle bugüne getirilmiştir” diyen Kavuklu, “Buranın yapımında harcanan 60 milyon TL’nin de burada yaşayacak olan evlatlarımıza helal ettik” ifadelerini kullandı.

Konuşmasında sürece katkı koyan diğer isimlere de teşekkür eden Kavuklu, vakfın dikkatini bu ihtiyaca yönelten dönemin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Zeki Çeler ve o dönem Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Aydan Başkurt'a teşekkürlerini sundu.Kavuklu, sonraki dönemlerde bakanlık görevini üstlenen Faiz Sucuoğlu'na, Koral Çağıman'a, Hasan Taçoy’a ve şu anki Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu ile Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Alev Ecevit'e ve Yuva Sorumlusu Osman Karamanlı’ya teşekkür etti.

İnşaat sürecinde gönüllülükle çalışan mimarlar Özge Özbekoğlu, Andım Eryılmazer; inşaat mühendisi Seran Aysal; elektrik mühendisi Osman Emin El; makine mühendisi Yunus Terlik; müteahhit Ercan Otçuoğlu ve iç mimar Niben Uludağlı'ya da teşekkür eden Kavuklu, .konuşmasını, “Çocuklarımız Sevgi Evi’nde sevginin iyileştirici gücüyle hissederek büyüyecekler” sözleriyle bitirdi.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek Tangül Ünal Çağıner Sevgi Evleri hizmete açıldı.

