Aslanköy’de basın toplantısı düzenlendi

Toplumsal Adalet ve Mücadele Partisi’nin (TAM PARTİ) kuruluş amacı, ilkeleri ve vizyonu bugün Aslanköy’de bir zeytin bahçesinde düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuna duyuruldu.

TAM PARTİ Kurucu Başkanı Serdar Denktaş, “Bugün burada sadece bir partinin kuruluşunu ilan etmiyoruz, bugün burada yeni KKTC’yi kurmaya başlıyoruz” diyerek, TAM Parti’nin, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın öğretisiyle Atatürk’ün yolunda yürüyenlerin, halkın iradesini savunanların partisi olduğunu söyledi.

-Sekiz temel ilke

Partinin logosu olan zeytin ağacında sekiz kola ayrılan kökler, partinin sekiz temel ilkesini temsil ederken, bu ilkeler; Atatürkçülük, katılımcı demokrasi, halkın birliği, çözüm odaklılık, yenilikçilik, laiklik, insan hakları ve adalet, bilişim, teknoloji ve inovasyon olarak açıklandı.

Basın toplantısına, TAM PARTİ Kurucu Başkanı Serdar Denktaş’ın yanı sıra kurucu üyeler ve vatandaşlar katıldı.

Toplantının yapıldığı alana Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyeti ve parti bayrakları ile Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş, Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün bayrakları asıldı. Ayrıca partiye üye olmak isteyenler için stant kuruldu.

Bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan toplantıda, kurucu üyeler söz aldı. Ardından TAM PARTİ Kurucu Başkanı Serdar Denktaş konuşma yaptı.

Basın toplantısı, zeytin fidanı dikimiyle tamamlandı. Denktaş, “Bu fidan büyüyecek meyve verecek, o büyüdükçe TAM PARTİ de büyüyecek. O meyve verdikçe KKTC de yeniliklerle, yeni bir yola çıkmış olacak” dedi.

Basın toplantısında söz alan TAM Parti Kurucu üyelerinden Halil Şenadalılar, İlknur Çetinkaya, Perihan Ulaş, Tuncer Karakurt, Ziya Emir, Hakan Cenapoğlu ve Orsel Neşe de demokrasi, adalet, eşitlik, özgürlük için yola çıktıklarını dile getirdi.

-“KKTC’yi yeniden inşa etmek, yeniden düzene sokmak üzere küllerimizden doğarak yeni bir mücadele başlatıyoruz”

Serdar Denktaş konuşmasına, “Mevlit Kandili mübarek olsun” diyerek, başladı. Bugün KKTC’nin tam ortasında, Aslanköy’de toplandıklarını belirten Denktaş, şöyle devam etti:

“Bu akşam bir zeytin bahçesindeyiz. Amblemimizi zeytin ağacı olarak belirledik. Çünkü zeytin ağacı, barışın da, köklülüğün de, ölümsüzlüğün de sembolüdür. Kökleri toprağın derinliklerine uzanır. İşte o kökler bizim tarihimizdir, kültürümüzdür, yeşermeye başladığımız topraktır, Anadolu’dur. Gövdesi dimdik ayakta durur. O gövde halkımızdır, bağımsızlığımızdır, KKTC’dir. Dalları göğe uzanır, meyveler verir. O dallar ve meyveler, gençlerimizin umudu, çocuklarımızın geleceğidir.

Bugün bu bahçede, bir zeytin ağacı kadar verimli, bir zeytin ağacı kadar dirayetli, bir zeytin ağacının yansa bile yeniden dallarının yeşermesi örneğinde olduğu gibi, KKTC’yi yeniden inşa etmek, yeniden düzene sokmak üzere küllerimizden doğarak yeni bir mücadele başlatıyoruz.

Tek bir fidandan bir orman yaratmak için azimle, bilgiyle, gençliğin enerjisiyle, geçmişin tecrübesiyle ve tarihimizden aldığımız ilhamla başlayan bu yürüyüş ülkemize hayırlı uğurlu olsun.”

“Denktaş'tan devraldığımız bir davayı, bir devleti, cemaat seviyesinden alarak halk seviyesine ulaştırdığı Kıbrıs Türk halkını zayıflatan, mevcut yönetimsizliğe son vermek, geçmişimizden gelen mücadeleci ruhla vatana sahip çıkmak için başlattığımız yeni bir yürüyüşün ilk adımındayız” diye konuşan Denktaş, bu yolun adının TAM PARTİ olduğunu kaydetti.

Aslanköy’de, bir aslanın yüreğiyle konuştuklarını dile getiren Denktaş, “Bizim davamız, aslan gibi onurla, gururla dimdik yürümektir. Bizim yolumuz, bir aslan cesaret ve gücüyle ülkemizi daha üst seviyeye taşımak için mücadele etmektir. Aslanköy’den yükselen bu ses, sadece bir köyün değil, tüm KKTC’nin, tüm halkımızın sesidir” dedi.

Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın, kendilerine sadece bir devlet bırakmadığını ifade eden Denktaş, şunları kaydetti:

“O, bu devleti oluşturan bu toprağa kök salan 'kardeşlerim, evlatlarım' diye hitap ettiği bir halk bıraktı. Denktaş, bir ömür boyu bıkmadan usanmadan dünyaya haykırdı: ‘Kıbrıs Türk halkı vardır, onların self determinasyon hakkını kullanarak kurdukları bir devlet vardır. Siz tanımasanız da bu devlet doğmuştur, vardır ve var olmaya devam edecektir’”

Kurucu Cumhurbaşkanı’nın mirasını devraldıklarını ifade eden Denktaş, TAM PARTİ’nin, Denktaş’ın yolunun takipçisi, Atatürkçü olduğunu vurguladı. TAM PARTİ’nin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni siyasi eşitliğin, ada üstündeki doğuştan gelen sahiplilik hakkının simgesi olarak gördüğünü dile getiren Denktaş, “TAM PARTİ, egemenliğin Kıbrıs Türk halkına ait olduğuna inanır. Egemenliği ideolojik yaklaşımlarla, kah Türkiye’ye, kah Rum’a karşı kullanma yaklaşımını reddeder. Çünkü egemenlik kendimiz içindir ve her koşulda korunması gerekendir” dedi.

-“TAM Parti Atatürk'ün Türkiye’si ile tarihsel ve kültürel bağların çok güçlü olması gereğini savunur”

TAM Parti’nin, Türkiye dendiğinde 85 milyon Anadolu’yu gördüğünü, Türkiye vatandaşlarını kardeş halk olarak benimsediğini ve kucakladığını dile getiren Denktaş, “TAM Parti Atatürk’ün Türkiye’si ile tarihsel ve kültürel bağların çok güçlü olması gereğini savunur” dedi.

TAM PARTİ’nin, Türkiye’nin güvencesinde yaşamaktan gocunmadığını ve bu güvence altında yaşamanın gerekliliğine inandığını da söyleyen Denktaş, şunları belirtti:

“Ancak bu güvenceyi istismar etmeye kalkanlara dur demeyi de bilir. Türkiye’siz bir Akdeniz olamayacağı gibi, Türkiye’siz bir Kıbrıs düşünülemez. Bu nedenle bizim bağlılığımız, içinde Kürt’ün, Laz’ın, Çerkez’in, Gürcü’nün, alevinin sünninin yaşam sürdüğü Anadoluya’dır.”

Türkiye’nin iktidarlarının istişare noktası, dış dünyayla bağlantı köprüsü olduğunu kaydeden Denktaş, şöyle konuştu:

“Zaman zaman Kıbrıs ile ilgili konularda ters düşebilir, farklı görüşler savunsak da saygıda kusur etmeyiz. Türkiye’nin dış dünyada menfaatine olacak bir konuda elbette duruşumuzdan tavizler veririz. Kırmızıçizgimiz, KKTC’dir, Türkiye’nin etkin ve fiili garantisidir. Bu duruşumuzdan vazgeçmeyeceğimiz için kimse bizi Türkiye karşıtlığı ile suçlamaya kalkmasın çünkü bizim büyüdüğümüz ev Anadolu aşkıyla doludur. Bizi büyüten önderlik eden kişi hepimizin babası, gerçek Atatürkçü Denktaş’tır. Bu partinin bayraktarlığını yürüten ben, Denktaş yolunu kimisinin dediği gibi ‘ettiğimiz sohbetlerde' değil, kucağında büyürken öğrendim. Şimdi sıra bu öğretiyi genç nesillere aktarmakta. Yarın sıra bu yeni nesillerin Denktaş duruşuyla ülkeyi yönetmesine gelecek. İşte TAM PARTİ bunun için vardır, bu hedefe doğru yol haritasını belirlemiş ve bugün artık yola çıkmıştır.”

Denktaş’ın mirasını yere düşürmeyeceklerinin altını çizen Denktaş, “Bu devlet kolay kurulmadı, kolay da yıkılamaz. Bağımsızlık, bizim onurumuzdur. Bağımsızlık, bizim şerefimizdir. Bağımsızlık, bu bayrağın dalgalanmasıdır” dedi.

-“KKTC bağımsız kalacak ve sonsuza dek yaşayacak”

KKTC’nin bağımsız kalması ve sonsuza dek yaşamasının TAM PARTİ’nin sözü olduğunu vurgulayan Denktaş, “Dünyayla temas kurarken dik duruşumuzdan ödün vermeden, boyun eğmeden yürümenin yolu Türkiye ile ilişkilerimizin karşılıklı sevgi, saygı ve anlayışla yürütülmesinden geçer. Bu bilinçle haklarımıza uluslar arası hukuk çerçevesinde sahip çıkacak bir anlayışla ülkeyi yönetmek için yola çıktık” ifadelerini kullandı.

-Kıbrıs sorunu

“Kıbrıs sorununa bakış açımız bugün bizi kamplara bölen federasyon/ iki devlet anlayışından bağımsız, kendi içimizde mutabakat sağlamaya yönelik bir girişimle, ‘adım adım sonuç’ diyerek ortaya koyacağımız yeni bir yaklaşımdır” diye konuşan Denktaş, mevcut iki tezin kısa ve orta vadede ulaşılabilecek yaklaşım içermediğini, insanları statükoya esir ettiğini savundu.

TAM PARTİ’nin bu zincirleri kırarak, sonuca doğru yürümenin ilk adımlarını atacağını belirten Denktaş, şöyle devam etti:

“Kıbrıs sorunu artık siyasi yaklaşımlarla değil, ekonomik yaklaşımlarla bir sonuca doğru ilerleyecektir. Sonuca varıldığında ne olacağını gelecek nesiller belirleyecektir. Yeni yaklaşımlar, yeni fırsatlar doğuracaktır. Kendi iç düzenimiz ve gücümüz, Anavatanla istişare içinde yürüteceğimiz girişimler, ortaya çıkacak fırsatları kendi lehimize kullanmamıza imkan verecektir. 'Rum ne der, Türkiye ne der, dünya ne der' diye düşünmekten yorulduk. Biz ne istiyoruz? Mesele budur ve TAM PARTİ ne istediğimizi ortaya çıkaracak parti olarak doğmuştur. Bizim öznemiz Kıbrıs Türk halkıdır. Kıbrıs Türk halkının geleceğidir. Bu yolda kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz.”

Bağımsızlığın temelinin güçlü bir ekonomi olduğuna vurgu yapan Denktaş, ekonomisi zayıf bir milletin, özgürlüğünü de koruyamayacağını söyleyerek, “Üreten bir KKTC kurmak için çiftçimizin tarlasına umutla dönmesine, sanayicimizin alın terinin karşılığını almasına, gençlerimizin hayallerini bu topraklarda gerçekleştirmesine yönelik büyük bir uğraş içinde olacağız” dedi.

Tarımda üreticiyi direkt olarak ve zamanında sübvanse edeceklerini, turizmde doğayı koruyarak büyüyeceklerini, teknolojide gençleri destekleyeceklerini dile getiren Denktaş, “Ve dijital çağda bu adanın adının dünyada anılan bir seviyeye ulaşması için genç beyinlerin vizyonuna, ada dışında çalışan insanımızın tecrübesine sarılarak adımlar atacağız” diye konuştu.

Denktaş, emeğiyle yükselmeyen hiçbir milletin, vatandaşına bir bütün olarak sahip çıkamayan hiçbir devletin bağımsız kalamayacağının altını çizdi. Sosyal adalet vurgusu da yapan Denktaş, herkesin eşit fırsata sahip olacağını belirtti.

-“Bu ülkeyi yerinden yöneteceğiz”

Serdar Denktaş, basın toplantısını neden Aslanköy’de düzenlediklerini de şu sözlerle açıkladı:

“TAM Parti olarak bu ülkeyi otel lobilerinden, Dereboyu’ndan, parti merkezlerinden yönetmeme sözü veriyoruz. Bu ülkeyi yerinden yöneteceğimizin göstergesi olarak bugün Aslanköy’den bu yürüyüşü başlatmayı hedefledik, gerçekleştirdik.”

-“Bugün burada yeni KKTC’yi kurmaya başlıyoruz”

“Bugün burada bir partinin kuruluşunu ilan etmiyoruz sadece, bugün burada yeni KKTC’yi kurmaya başlıyoruz” diyen Denktaş, TAM Parti’nin, Denktaş’ın öğretisiyle Atatürk’ün yolunda yürüyenlerin, halkın iradesini savunanların partisi olduğunu kaydetti.

Denktaş daha sonra ilçelerin parti temsilcilerini ve Genel Koordinatör Ertan Kaygan’ı, sahneye davet etti.

-“Partinin başkanlığına aday olduğumu ilan ediyorum”

Partiyi kurarken, herkesin her seviyeye seçimle geleceğini söylediklerini dile getiren Denktaş, partinin başkanının da seçimle gelmesi gerektiğini kaydetti. “Ben bugüne kadar bayraktarlığını yürüttüm bu partinin” diyen Denktaş, en geç Ocak ayında TAM Parti’nin birinci büyük kongresinin gerçekleşmesi gerektiğini söyledi. Denktaş, kongreye gidinceye kadar bu akşam görevini genel koordinatöre devrettiğini açıklayarak, birinci kongrede başkanlığa aday olduğunu duyurdu.

Denktaş konuşmasını TAM Parti işaretiyle tamamladı.