TAM Parti ile Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), İskele’de toplantı yaptı.

TAM Parti’den verilen bilgiye göre, TAM Parti İskele İlçe Merkezi’nde yer alan görüşme, TAM Parti Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Aksu, İskele İlçe Koordinatörü Bilal Dericioğlu ve Parti Sekreteri Türkan Karakaş’ın ev sahipliğinde gerçekleşti.

Görüşmede, CTP İskele İlçe Başkanı Hüseyin Öztörel, İlçe Sekreteri Sadık Aktan Bozkırlı, Örgütlenme Sorumlusu Osman Özyöre ve İskele Belediye Başkan Adayı Sermet Nereli yer aldı.

Toplantıda, ülke gündemi, genel ve yerel seçim süreçleri ile İskele’nin geleceğine yönelik çeşitli konular hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantının sonunda CTP İskele İlçe Başkanı Hüseyin Öztörel, bir sonraki istişare toplantısının gerçekleştirilmesi amacıyla TAM Parti İskele İlçe yetkililerini, CTP İskele İlçe Merkezi’ne davet etti.

Açıklamada, farklı siyasi görüşlerin, memleketin ortak menfaatleri doğrultusunda bir araya gelmesinin; demokratik diyalog, karşılıklı saygı ve uzlaşı kültürünün güçlenmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi.