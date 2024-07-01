TAM ANLAMI İLE REZALET HASTAYI KAPI ÖNÜNE BIRAKIP GİTTİ

Ergün Yahat

Bugün sağlık alanında yaşanan bir skandal daha gündeme geldi.

Dün akşam evinden ambulans ile alınarak hastaneye yatırılan 75 yaşındaki Kasım Kasap, bugün hastaneden taburcu edildi.

Ancak, hasta nakil aracı ile evinin önüne getirilen yaşlı adam, evde kimse olmayınca kapı önüne bırakıldı. Komşuları tarafından saatler sonra fark edilen Kasım Kasap'ın durumu, kızına haber verildi.

Eve gelen kızı Şengül Kasap, babasını bu halde görünce öfkeye kapıldı. Şengül Kasap, "Bu ülkede neler oluyor? Herkes bir vurdumduymaz oldu.

Üstelik tahlil sonuçlarını şortunun içine koymuşlar. Tam anlamıyla rezillik. Nerede Sağlık Bakanı? Bu laçkalığın hesabı sorulmalı," diyerek duruma tepki gösterdi.