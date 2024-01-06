Depremle İlgili Hukuki ve Adli Sürecin İzlenmesine İlişkin Oluşturulan Cumhuriyet Meclisi Geçici ve Özel Komite Başkan Yardımcısı, CTP Milletvekili Ongun Talat, İsias’a ilişkin, idari bacaktaki sorumluların davalarının daha ileriye götürülmesini ısrarla talep edeceklerini belirterek, “Bu meselenin bütünlüklü olarak aydınlanması, açıklığa kavuşması, idari bacakta da soruşturmanın yürütülmesinden geçiyor” dedi.

BRT muhabirinin sorularını yanıtlayan Milletvekili Talat, Meclis Komitesi olarak, geri dönüldüğünde, Barolar Birliği ile birlikte bütün paydaşlarla bir araya gelineceğini ve sonraki stratejinin değerlendirileceğini kaydetti.

Siyasi bakımdan, KKTC’nin hem hükümet kanadıyla hem meclis kanadıyla üzerine düşeni yaptığını inandığını belirten Talat, salondaki tedbirlerden ve tavırlardan hassasiyetin anlaşıldığını gözlemlediklerini ifade etti. Talat, bu kapsamda, makamlarla ilişkilerine devam edeceklerini ancak bu temasların hiçbir şekilde mahkeme kararına etki edecek şekilde olmayacağını söyledi.

- “Olası kast, bu safhada netleşen bir konu değil..ileriki süreçte bir kanaatimiz olacak”

Aynı zamanda avukat olan Milletvekili Talat, “olası kast” a ilişkin meselenin davanın bu aşamasında henüz netleşmediğini, duruşmada iddiaların sadece temelinin sunulduğunu, teknik meselelerin tartışılmadığını kaydetti.

Talat, hem Savcılığın yararlandığı ve hem tarafların hazırladığı bilirkişi raporlarının olduğunu ve bunların da henüz ele alınmadığını, süreç içerisinde onların da tartışılmasıyla davanın “olası kast”a evrilip evrilmeyeceğiyle ilgili bir kanaatin olabileceğini ifade etti.

İlk gün sanıkların sorgulanması esnasında herkesin sinirlerinin gerildiğini çünkü görülen ve bilinenlere rağmen, sanıkların suçları olmadığı yönündeki ifadeleri olduğunu hatırlatan Talat, bugün de “acı duyduklarına” yönelik ifadelerini “timsah gözyaşları” olarak değerlendirdi.

- Aileler ilk günden beri duruşmayı engelleyecek aksi bir davranış biçimine girmedi”

Ahmet Bozkurt’un ifadelerinde kendi ve oğullarının can güvenliğini gündeme getirmesine ilişkin soru üzerine ise de Talat, duruşmalarda sanık savunmalarında böyle ifadelerin normal olduğunu ve bunlara katlanmak üzere mahkeme öncesi kendilerini hazırladıklarını ifade etti. Talat, “Ancak vicdani açıdan, 72 canın gittiği bir yerde 70 kusur yaşındaki birinin can güvenliğinden endişe ettiğini söylemiş olması, hukuki şapkamı bir kenara koyduğumda, insan olarak benim açıdan hazmedebildiğim bir şey değil” dedi.

Ara ara tansiyonun yükselmesinin normal olduğunu kaydeden Talat, ailelerin bütün yaşadıkları acılara rağmen hiçbir şekilde duruşmanın sağlıklı yürütülmesini engelleyecek, aksi bir davranış biçimine ilk günden beri girmediğinin altını çizdi.

Savcılığın, kendilerinin ve avukatlarının görüşünün tutukluluk sürecinin devam etmesi yönünde olduğunu kaydeden Talat, İddia Makamı olarak Savcı’nın tutukluluk durumunun devamına ilişkin mütalaasının verilecek ara kararda önemli olduğunu söyledi.



