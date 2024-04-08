Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Güzelyurt’ta meydana gelen “darp, uygunsuz hal ve tavır, KKTC’de ikamet izinsiz kalma, sarhoşluk” suçlarından tutuklanan Oliver Youzan bugün mahkemeye çıkarıldı.

Güzelyurt Adli Şubede görevli polis memuru Mustafa Gökşen mahkemede olguları aktardı.

Polis, zanlının 7 Nisan 2024 tarihinde saat 21.30 sıralarında Güzelyurt Polis Müdürlüğü önünde 258 promil alkol etkisi altında bulunduğu sırada taksici M.A.’nın göğsüne yumruk atarak, darp ettiğini söyledi. Polis, zanlının bağırıp çağırarak, çevreyi rahatsız ettiğini ifade etti. Polis, zanlının suçüstü tutuklandığını ve soruşturma başlatıldığını açıkladı. Polis, yapılan soruşturma sonucu zanlının 30 Eylül 2023 tarihinden beri 129 gün KKTC’de ikamet izinsiz kaldığının belirlendiğini söyledi. Polis, zanlının aleyhine getirilen darp suçunu kabul etmediğini, diğer davaları kabul ettiğini belirtti. Polis memuru, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlının “darp, uygunsuz hal ve tavır, KKTC’de ikamet izinsiz kalma, sarhoşluk” suçlarından yargılanmak üzere cezaevine gönderilmesini talep etti.

Talebi değerlendiren Yargıç Jale Ergüden, zanlıyı davaları hazır oluncaya kadar 20 günü aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderdi.