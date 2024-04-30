Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

KKTC’de ikamet izinsiz yaşadığı tespit edilen Nijerya uyruklu Abana Süleymani tutuklanarak, bugün mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Hasan Çetin mahkemede olguları aktardı.

Polis, zanlının 29 Nisan 2024 tarihinde saat 14.00 sıralarında muhaceret giriş-çıkış belgesi almak için Lefkoşa Polis Müdürlüğüne geldiğini ve orada tespit edildiğini söyledi. Polis, yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 20 Eylül 2021 tarihinden beri 517 gündür KKTC’de kaçak yaşam sürdüğünün belirlenerek, suçüstü tutuklandığını söyledi. Polis, İçişleri Bakanlığından yapılan soruşturmada da zanlının ikamet izinsiz olduğunun teyit edildiğini açıkladı. Zanlının Nijerya uyruklu olduğunu, ülkede yasal bağı bulunmadığını kaydeden polis, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, ikamet izinsiz suçunun 6 aya kadar hapis öngören ve gün geçtikçe yaygınlaşan bir suç olduğunu belirterek, zanlının 15 günü aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.