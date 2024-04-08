KİLİTKAYA KÖYÜNE KADIN ELİ DEĞİNCE KÖYÜN ÇEHRESİ DEĞİŞTİ
Ergün Yahat
Kilitkaya köyünde muhtar Hamide Kömürcügil seçildiği günden itibaren köyüne hizmetlerini aralıksız sürdürüyor.
Muhtar Hamide Kömürcügil köyümüzde imece usulü ile çalışmalarımızı İskele Belediye başkanı Hasan Sadıkoglunun katkıları ile sürdürmeye devam ediyoruz.
İskele Belediye başkanı Hasan Sadıkoğlu sayesinde köyümüzün çevresini muhtar ve köyümüzün gönülleri ile güzellestirmeye devam edeceğiz dedi.
Bu arada köylüler kadın eli değmesinin farkını görmenin mutluluğu yaşıyoruz iddiasında bulundu.