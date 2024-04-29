Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Ercan Havalimanında düzenlenen x-ray operasyonunda 13 kilo uyuşturucuyla yakalanan Hollandalı turist Muhad Baalwan ile suçla bağlantılı tutuklanan Libyalı Zakarıya Behtaher bugün mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru İbrahim Atabek mahkemede olguları aktardı.

Polis, 28 Nisan 2024 tarihinde saat 09.00’da Ercan Havalimanında zanlının valizinde Gümrük ve Rüsumat Dairesi görevlileri tarafından yapılan kontrolde, yarım kiloluk paketler halinde 26 pakette 13 kilogram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis, zanlının ifadesinde suçunu kabul ettiğini belirtti. Polis, yapılan araştırmada zanlının daha önce iki kez ülkeye geldiğinin belirlendiğini açıkladı.

Polis, yapılan soruşturma sonucu Muhad Baalwan’ın ülkeye gelmesi için uçak bileti alan, havaalanında taksi gönderen zanlı bentaher’in dün saat 03.30 sıralarında Akyar Sınır Kapısından Güney Kıbrıs’a geçerken tespit edildiğini belirtti. Polis, zanlının yakalanacağını anladığı için telefonundaki tüm yazışmaları sildiğini, sim kartını ise imha ettiğini açıkladı. Polis, zanlının evinde yapılan aramada bir gram hintkeneviri ele geçirildiğini açıkladı. Polis memuru soruşturmanın devam ettiğini, aranan şahıslar olduğunu ifade ederek, her iki zanlının da 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.