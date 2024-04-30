Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Ercan Havalimanında ele geçirilen 13 kilo uyuşturucuyla ilgili Muhad Baalwan, Zakarıya Behtaher’in ardından Osman Süleymanoğulları da tutuklanarak, bugün mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Fezile Kesat mahkemede olguları aktardı.

Polis, 28 Nisan 2024 tarihinde saat 09.00’da Ercan Havalimanında Muhad Baalwan’nın valizinde Gümrük ve Rüsumat Dairesi görevlileri tarafından yapılan kontrolde, yarım kiloluk paketler halinde 26 pakette 13 kilogram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis, yapılan soruşturma sonucu Muhad Baalwan’ın ülkeye gelmesi için uçak bileti alan, havaalanında taksi gönderen zanlı Bentaher’in 29 Nisan 2024 tarihinde saat 03.30 sıralarında Akyar Sınır Kapısından Güney Kıbrıs’a geçerken tespit edildiğini belirtti. Polis, zanlının yakalanacağını anladığı için telefonundaki tüm yazışmaları sildiğini, sim kartını ise imha ettiğini açıkladı.

Polis memuru, yaptıkları araştırmalar sonucu Bentaher’i Akyar Sınır Kapısına götürdüğü belirlenen Osman Süleymanoğulları’nın da tutuklandığını belirtti.

Polis, zanlının Bentaher’in sınır kapısında tutuklanması üzerine Güney Kıbrıs’a gitmekten vazgeçtiğini açıkladı. Zanlının 29 Nisan akşamı Gazimağusa’daki evinde tespit edilerek, tutuklandığını kaydeden polis, evinde yapılan aramada bir gram hintkeneviri ele geçirildiğini açıkladı. Polis, tutuklanan zanlının telefonunda inceleme yapılmak istendiğini ancak şifreyi polise vermediğini belirtti. Polis, zanlının evinde bulunan uyuşturucu maddenin analize gönderileceğini, soruşturmanın devam ettiğini ve meseleyle ilgili 2 tutuklu daha olduğunu belirterek, 3 gün süre istedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.