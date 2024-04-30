Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da trafik ekipleri tarafından yapılan kontrolde tasarrufunda uyuşturucu madde bulunarak tutuklanan zanlı Enes Uçar bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Nevzat Gün olayla ilgili bulguları aktardı. Polis, 28 Nisan 2024 tarihinde saat 02. 00 raddelerinde Lefkoşa Polis Müdürlüğü trafik ekipleri tarafından Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde kontrol amaçlı durdurulan PF128 plakalı araçta yapılan aramada huzurda bulunan zanlı Enes Uçar'a ait tütün paketi içerisinde yaklaşık bir gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde tespit edilerek emare alındığını söyledi. Polis zanlının suçüstü tutuklandığını ve hakkında soruşturma başlatıldığını söyledi. Polis memuru, zanlının mahkemeye çıkarılarak, 2 gün tutuklama emri alındığını, bu süre içerisinde uyuşturucu maddeyi kimden aldığına dair itiraf içerikli gönüllü ifade verdiğini açıkladı. Polis, ayrıca zanlının evinde arama yapıldığını ancak kanunsuz herhangi bir şey bulunamadığını ifade etti. Polis memuru, soruşturmanın devam ettiğini, aranan şahıs olduğunu belirterek, zanlının 6 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç zanlının soruşturma maksatlı 6 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.