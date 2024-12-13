Politis gazetesi, Rum Meclisi Ulaştırma Komitesi'nin arızalı hava yastıkları veya diğer ciddi teknik sorunlar nedeniyle araçların geri çağrılması gibi tartışmalı bir konu hakkında oybirliğiyle bir metne ulaşmayı başarmasına rağmen, yasa önerisi üzerindeki son değişikliklerin herkes tarafından incelenmesi için dün yapılacak oylamanın pazartesi gününe ertelendiğini yazdı.

Gazeteye göre, Rum Ulaştırma Bakanı Aleksis Vafeadis, herhangi bir aracın trafiğe çıkmaktan men edilmesi durumunda, seyrüseferlerden alınan paraların iade edilmesinin ihtimal dahilinde olduğunu söyledi.