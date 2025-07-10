Güney Lefkoşa’da önceki gün yaşanan trafik kazasına “Takata” tipi hava yastığının açılmasının sebep olduğu düşünülüyor.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Güney Lefkoşa’da önceki gün 15.50'de 51 yaşındaki Romanya uyruklu bir şahsın sağa dönmeye çalışırken karşı şeritten gelen bir araca çarpmasıyla meydana gelen kazanın “Takata” tipi hava yastığının kendiliğinden açılmasıyla gerçekleşmiş olabileceği şüphesi bulunduğunu yazdı.

Habere göre, olayın şüpheli görülmesindeki unsurun yolcu tarafındaki "Takata" tipi hava yastığının açılması olduğu belirtildi.

Gazete, söz konusu aracın, hava yastığı değişmesi gereken araçlar listesinde olduğunu ancak herhangi bir işlemden geçmediğini belirtirken, kazada hafif yaralanan sürücünün ise taburcu edildiğini aktardı.