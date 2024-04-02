Bir kişi dışında sınav sürecine itiraz eden olmadı

TAK Müdürü Fehmi Gürdallı, Basın-Sen tarafından yöneltilen “terfi sınavlarının adil yapılmadığı” yönündeki eleştirilere yanıt verdi.

TAK Yönetim Kurulu’nun “2 cumhurbaşkanlığı temsilcisi, 2 hükümet temsilcisi, 1 muhalefet temsilcisi, 1 Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği temsilcisi, 1 yetkili sendika KTAMS'ın temsilcisi, TAK Müdürü ve BRT Müdürü”nden oluştuğunu hatırlatan Gürdallı, ajansın farklı kesimleri buluşturan, örnek alınması gereken bir yönetim kurulu yapısına sahip olduğunu vurguladı.

TAK Yasasına göre Yönetim Kurulu’nun sınav yapma hakkı bulunduğunu belirten Gürdallı, buna rağmen, Yönetim Kurulu’nun son iki terfi ve münhal sürecinde olduğu gibi, herhangi bir şaibeye yer vermemek adına yazılı sınavı yine Kamu Hizmeti Komisyonu’nun yapması yönünde karar aldığını belirtti.

Gürdallı, yazılı sınav sonuçlarının açıklanmasının ve itiraz süresinin dolmasının ardından Yönetim Kurulu’nun yasanın ve sınav tüzüğünün öngördüğü şekilde sözlü sınavı gerçekleştirdiğini kaydetti. Gürdallı, sınav tüzüğüne göre yazılı sınavın ağırlığının yüzde 60, sözlü sınavın ise yüzde 40 olduğunu ifade ederek, tüm Yönetim Kurulu üyelerinin her adayla ilgili ayrı ayrı oylama yaptığını ve ortalama alınarak sonucun bu şekilde belirlendiğini belirtti.

Performans değerlendirme konusunda da bilgilendirme yapan Gürdallı, bu konudaki değerlendirmenin ajansta personelle birebir muhatap olan ve personeli en iyi tanıyan tüm amir ve editörlerin görüşleri alınarak yapıldığını vurguladı. Gürdallı, personelin durumunu en sağlıklı şekilde ortaya koyacak bu uygulamanın eleştirilmesine anlam veremediğini belirtti.

Basın-Sen’in açıklamasında hem kendisi, Yönetim Kurulu, amirler, terfi alan diğer çalışanlar, hem de Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile ilgili haddini aşan, hakarete varan, bir sivil toplum örgütüne yakışmayacak düzeysiz ifadeler kullanıldığını, asılsız iddialarda bulunulduğunu söyleyen Gürdallı, hiçbir siyasetçinin terfi sürecine müdahalesi olmadığını vurguladı.

“Biat etmeyenlerin terfi alamadığı” iddiasının terfi alanlara büyük bir hakaret olduğunu ifade eden Gürdallı, farklı kadrolarla ilgili mevcut 12 yükselme yeri için toplam 18 personelin başvuruda bulunduğunu, 2 personelin yazılı sınavda elendiğini ve sınavlar sonucunda aralarında 4 Basın-Sen üyesinin de bulunduğu 12 kişinin terfi aldığını bildirdi.

Tüm sürecin Yönetim Kurulu tarafından büyük bir şeffaflıkla yürütüldüğünü, verilemeyecek hiçbir hesabın olmadığını kaydeden Gürdallı, sınav sürecine tek bir kişi dışında itiraz yapılmadığına da dikkat çekti. Gürdallı, yükselme yerindeki kadrodan fazla başvuru olduğunda bazı adayların elenmesinin doğal olduğunu, bunun başka yerlere çekilmemesi gerektiğini vurguladı.

(HÖ)