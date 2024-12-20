Ertuğruloğlu: “TAK personeli görevini hakkıyla yerine getiriyor…51’inci yaşınız kutlu olsun”

Türk Ajansı-Kıbrıs (TAK) 51’inci kuruluş yıl dönümünü kutluyor.

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nun da katılımıyla bugün ajansta 51’inci yıl için pasta kesildi. Pasta kesimi sırasında, TAK Müdürü Fehmi Gürdallı, TAK Müdür Muavini Hasan Öksüz, Polis Basın Subayı Yılmaz Hacıoğulları ve ajans personeli de hazır bulundu.

Personele hitaben kısa bir konuşma yapan Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, ajansın 51’inci kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, TAK’ın koşullarında iyileşmeler olduğunu, yeni personel de istihdam edildiğini kaydetti.

“Bir şeyin üzerinde sürekli duruyorum… Bakanlar gelip gider, ev sahibi personeldir” diyen Ertuğruloğlu, görevlerin kişilere bağlı değil profesyonelce yerine getirilmesinin önemine dikkat çekti.

TAK personelinin görevini hakkıyla yerine getirdiğini dile getiren Ertuğruloğlu, yeni yıl için de sağlık ve başarı diledi.

TAK’ın 51’inci yıl pastasını kesen Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, TAK Müdürü Fehmi Gürdallı ve personelle anı fotoğrafı da çektirdi.

-Bir daktilodan bugüne…

Kıbrıs Türk medyasının ana haber kaynağı Türk Ajansı-Kıbrıs, Kıbrıs Türk halkının hem doğru bilgi alması, hem de sesini dünyaya duyurabilmesi amacıyla, Kıbrıs Geçici Türk Yönetimi'nin kararıyla kuruldu.

İlk bültenini 21 Aralık 1973’te çıkaran TAK, Said Arif Terzioğlu’nun müdürlüğünde bir daktilo ve birkaç haberle başladığı yayın hayatında 51 yılı geride bırakıyor.

Kıbrıs Türk basını yanında, Türkiye’deki bazı medya kuruluşlarına ve uluslararası ajanslara hizmet veren TAK, haber, fotoğraf, Kıbrıs Rum basını özetleri ve İngilizce haber bültenlerini abonelerine sunuyor.

Son yıllarda hem personel hem de altyapı olarak güçlendirilen ajansta halen toplam 40 personel görev yapıyor.