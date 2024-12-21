Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Türk Ajansı Kıbrıs’ın (TAK), 51’inci kuruluş yıl dönümünü kutladı; bugüne kadar emeği olan tüm fedakar basın emekçilerini tebrik etti.

Ertuğruloğlu, yayımladığı mesajda, “Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın direktifleriyle, Kıbrıs Türkü’nün sesini dünyaya duyurmak amacıyla 21 Aralık 1973’te kurulan Türk Ajansı Kıbrıs’ın (TAK) 51. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, TAK’ın kuruluşundan bugünlere gelmesinde emeği olan tüm fedakar basın emekçilerini tebrik ediyorum.” ifadelerine yer verdi.