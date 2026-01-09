İran'ın başkenti Tahran'da kapalı çarşı esnafının 28 Aralık'ta başlattığı protestolar 13. gününde ülkenin büyük bir bölümüne yayıldı.

Protestoların birçok noktaya yayılmasıyla birlikte dün gece ülkedeki internet erişimi ve telefon hatları büyük ölçüde kesildi.

Olaylar sonucunda bazı kentlerde can kayıplarının yaşandığı ve çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.

Uluslararası internet izleme kuruluşları, İran kaynaklı veri trafiğinde belirgin bir düşüş tespit edildiğini açıkladı.

Euronews’in aktardığına göre internet altyapı şirketi Cloudflare ile internet gözlem grubu NetBlocks, kesintiyi doğruladı ve bunun İran hükümetinin müdahalesinden kaynaklandığını bildirdi.

Kesintilerin bölgelere ve saatlere göre değişiklik gösterdiği, bağlantının zaman zaman kısmen sağlandığı ifade ediliyor. Mobil ve sabit internet hizmetlerinde yavaşlama ve kesintiler gözlemlenirken, bazı çevrim içi platformlara erişimde sorunlar yaşanıyor.

Kesintinin resmi nedeni hakkında yetkililerden henüz açıklama yapılmadı. Ülkede daha önceki yıllardaki protestolar sırasında da internet erişiminin sınırlandırıldığı biliniyor.

Bu sabaha kadar süren ve şiddet eylemlerine dönüşen protestolar, İran kamuoyunun, babası 1979'daki devrimden hemen önce İran'dan kaçan Rıza Pehlevi'nin ve ayrılıkçı grupların çağrıları sonrasında gerçekleştirildi.

Tahran dahil ülkenin bazı kentlerinde dün gece düzenlenen gösteriler sırasında şiddet olayları yaşanırken sosyal medyada yayımlanan görüntülerde, dağınık gruplar halinde toplanan ve bir kısmı silahlı yüzleri maskeli kişilerin özel araçlara, motosikletlere ve metro istasyonları, bankalar, itfaiye araçları ile otobüslere saldırdığı ve tahrip ettiği görüldü.

Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, olaylar sırasında başkent Tahran'da belediyeye ait bazı otobüsler söz konusu gruplar tarafından ateşe verildi.

İran devlet televizyonunun haberine göre, bu olaylar sonucunda bazı kentlerde can kayıpları yaşandı ve çok sayıda kişi yaralandı.

Olaylara ilişkin ayrıntılar ve saldırıları gerçekleştiren grupların kimler olduğu bilinmezken güvenlik güçlerinin bölgelerde önlemlerini artırdığı bildirildi.

- ⁠İran'daki gösteriler

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısındaki yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.

Gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin resmi açıklama yapılmazken, ABD merkezli "İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA)", dün gösterilerde şu ana kadar 8’i emniyet görevlisi 42 kişinin hayatını kaybettiğini, onlarca kişinin yaralandığını ve 2 bin 277 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

Yarı resmi Tesnim Haber Ajansı, 7 Ocakta yayımladığı haberinde gösterilerde yaralanan polis sayısının 568'e, gönüllü güvenlik güçleri olarak bilinen Besic mensubunun sayısının da 66'ya yükseldiğini duyurmuş, toplam can kayıplarına ilişkin bilgi vermemişti.