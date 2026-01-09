ABD yönetiminin, Grönland'ın ABD’ye katılmasını teşvik etmek amacıyla ada sakinlerine kişi başı 10 bin ile 100 bin dolar ödeme yapmayı planladığı iddia edildi.

Reuters'ın dört farklı kaynağa dayandırdığı habere göre, Beyaz Saray danışmanları arasında Grönlandlılara kişi başı 10 bin ile 100 bin dolar arasında değişen toplu ödemeler yapılması tartışılıyor.

Grönland'ın yaklaşık 57 bin kişilik nüfusu göz önüne alındığında, her bir vatandaşa 100 bin dolar ödenmesi yaklaşık 6 milyar dolarlık bir maliyet anlamına geliyor.

TRT Haber’in aktardığına göre ABD Başkanı Donald Trump'ın uzun süredir dile getirdiği adayı satın alma veya kontrol altına alma isteği, bu doğrudan ödeme planıyla "ticari bir teklif" boyutuna taşınmış durumda.

Trump, Grönland'ın zengin maden yatakları ve Kuzey Kutbu'ndaki stratejik konumu nedeniyle ABD ulusal güvenliği için vazgeçilmez olduğunu belirtmişti.

Beyaz Saray kaynakları, özellikle Venezuela'daki operasyonun ardından Trump'ın bu jeopolitik hedefini gerçekleştirmek için ekibini daha sıkı çalışmaya sevk ettiğini ifade ediyor.

Danimarka ve Grönlandlı yetkililer, adanın "satılık olmadığını" defalarca vurguladı. ABD'nin bu son hamlesi Avrupa başkentlerinde de büyük rahatsızlık yarattı.

Fransa, Almanya, İtalya ve İngiltere'nin de dahil olduğu yedi Avrupa ülkesi ortak bir bildiri yayınlayarak, Grönland'ın geleceğine yalnızca Danimarka ve Grönland halkının karar verebileceğini açıkladı.