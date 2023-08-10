Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan askerlere Yüce Allah’tan rahmet, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne de baş sağlığı diledi.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Taçoy, Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayınladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy,mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Anavatan Türkiye’nin toprak bütünlüğünün korunması maksadıyla yürütülmekte olan Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 6 askerimizin şehit olması şahsımda derin bir üzüntüye neden olmuştur.

Vatan savunmasında şehadet mertebesine erişen kahraman Mehmetçiklerimize Yüce Allah’tan rahmet dilerim. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ve Yüce Türk Ulusu’nun başı sağ olsun.

Bu vesileyle de belirtmek isterim ki, kimler tarafından beslendiği herkesçe çok iyi bilinen terör unsurlarının Türkiye’nin bütünlüğüne yönelik faaliyetleri asla başarıya ulaşamayacaktır.

Yüce Türk Ulusu’nun bağrından çıkmış kahraman Mehmetçikler tüm tarih boyunca olduğu gibi vatanı ve milleti uğruna verdiği mücadeleden bu kez de zaferle çıkacaktır.

Şehitlerimizin ruhları şad olsun..."