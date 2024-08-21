Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) Genel Sekreteri Prof. Dr. Ceyhun Dalkan, M-Çiçeği konusunda Sağlık Bakanlığı’ndan, alınan önlemler hakkında bilgi ve Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’ne katılmayı talep ettiklerini bildirdi.

Dalkan yaptığı yazılı açıklamada, son dönemlerde Dünya Sağlık Örgütü’nün M-çiçeği enfeksiyonu konusunun, “uluslararası endişe verici bir halk sağlığı acil durumu oluşturduğunu” açıkladığına dikkat çekti.

Dalkan, bunun, ülkelerin olası salgın konusunda önlemler alması, hazırlık yapması ve hekimler ile halkı bilgilendirme amaçlı olduğunu vurguladı.

Birlik olarak Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi ve konu ile ilgili düzenlenecek diğer toplantılara katkı koymayı talep ederek, iş birliğine açık olduklarını belirten Dalkan, ayrıca Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi ve Enfeksiyon Komitesi toplantılarında alınan kararların Birlik ile paylaşılmasını talep ettiklerini de kaydetti.