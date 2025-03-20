-Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği şekerli gıdaları azaltarak, 6 ayda bir diş hekimine gitme çağrısında bulundu.

Birliğin Eğitim, Halk Sağlığı ve Koruyucu Hekimlik Sorumlusu Dr. Dt. Nermin Yönel 20 Mart Dünya Ağız Sağlığı Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, bireylerin, doğru ve düzeni diş fırçalayarak ve diş ipi kullanarak, sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazanarak, şekerli gıda tüketimini azaltarak ve 6 ayda bir diş hekimi kontrolüne giderek sağlıklı bir ağıza sahip olabileceklerini kaydetti.

Ağız ve diş sağlığının korunması için, küçük yaşlardan itibaren ağız ve diş bakımının alışkanlık haline getirilmesinin önemine işaret eden Yönel, ebeveynlere, öğretmenlere, okul sağlığı ile ilgilenen sağlık görevlilerine çocuklarda bu bilincin oluşması konusunda görevler düştüğünü ifade etti.

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