Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) Başkanı Seran Aysal, iklim değişikliği ile mücadele ve eylem planı oluşturmanın önemine işaret etti.

KTMMOB’de dün, Dünya Çevre Günü dolayısıyla “Suya Duyarlı Kentler ve Çevre Paneli” düzenlendi. Birlikten yapılan açıklamaya göre KTMMOB Genel Saymanı Doç. Dr. Nevter Zafer Cömert’in moderatörlük yaptığı panelde sırasıyla, İnşaat Mühendisi Yrd. Doç. Dr. Bertuğ Akıntuğ “Sünger Kentler” konusunda, Çevre Mühendisi İbrahim Alkan “İklim Krizinde Arıtılmış Atık Suların Yeniden Kullanılması” konusunda, Şehir Plancısı Harun Orçan “Suya Dayanıklı ve Suya Duyarlı Kentler” konusunda, Orman Mühendisi Ahmet İyigün “Orman Alanları Erezyon ve Su Kaynakları” konusunda, Peyzaj Mimarı Dr. Gülizar Eroğlu “Suya Duyarlı Tasarımlar ve Kurakçıl Peyzaj” konusunda sunum yaptı.

Açıklamaya göre Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman ve CTP Lefkoşa Milletvekili Sami Özuslu da panele katıldı.

-Aysal: “Gerçekleri tartışıp, değerlendirmeleri yapıp ortaya çıkan öneriler ile topluma katkı koymaya çalışıyoruz”

KTMMOB Genel Başkanı Seran Aysal panelin açılışında yaptığı konuşmada, panel konusunun Birleşmiş Milletlerin de gündemine aldığı “Suya Duyarlı Kentler” olarak belirlendiğini ifade etti.

Aysal konuşmasında şunları kaydetti:

“Özellikle iklim değişikliğinin her geçen gün daha da fazla hissedildiği gerçeğini yaşadığımız şu günlerde, hava sıcaklığındaki hızlı değişiklikler ve buna bağlı olarak aşırı sıcaklar ile birlikte artış gösteren yangılar sonucunda çevre tahribatı ve sağlık sorunları yaşıyoruz.

İklim değişikliği ile mücadele etme ve eylem planı oluşturma konusundan ülke olarak maalesef altını çizerek söylüyorum ki; dünyada olup bitenlerden çok uzağız.

Birliğimizin bu dönem üzerinde özellikle duracağı önemli konu başlıklarından biridir. Ülkede ne hükümet ne de birçok siyasinin gündeminde bunlar olmaması birliğimizin de bu konulardan uzak duracağı anlamına gelmez. Bunun ilk adımı olarak konuyla ilgili 5 odamızın uzmanları ile bir panel gerçekleştirip hem dünyadaki uygulamaları hem ülkemizdeki durumu hem yapmamız gerekenleri tartışacağız. Su yönetimini, suyun kentler için önemini ve nasıl yönetilmesi gerektiğini konuşacağız."

Su konusunda yaşanan sıkıntılara da değinen Aysal, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Tam da bunları konuştuğumuz günlerde Türkiye’den ülkemize gelen su ile ilgili pompa istasyonlarında yaşanan arızadan dolayı belediyelerden yapılan uyarılar ile vatandaşın suyu dikkatli kullanmaları istendi. Türkiye’den su getirilme çalışmalarının yapıldığı günlerde KTMMOB olarak ısrarla üzerinde durduğumuz bir nokta vardı; Türkiye’den su gelse de bizler kendi kaynaklarımıza ve ülkemizdeki her damla suya sahip çıkmak, doğru kullanmak ve yönetmek zorundayız. Bu anlayıştan ne kadar uzak olduğumuzu üzülerek görüyoruz. Bu anlayışın değişmesini ümit ederken ülkede yaşamını sürdüren ve tam sayının kaç olduğunun bilinmediği gibi sürekli artış gösteren nüfus ile sağlıklı projeksiyon da yapılamadığı gibi ne altyapımız ne de kaynaklarımız yeterli olacaktır.

Bugün birçok kişi, kurum ve örgüt Dünya Çevre Günü’nü kutladı, hatırlattı, ümidimiz yarın güne başlarken bu duyarlılığı ortaya koyanlar olarak bu sorunlara çözüm yaratmak için işin ucundan tutup ileriye götürülmesidir.”