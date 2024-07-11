Suudi Arabistan'dan yola çıkan uçağın iniş takımlarının, Pakistan'ın Hayber-Pahtunhva eyaletindeki Peşaver kentinde havalimanına inmesinin ardından alev aldığı bildirildi.
Dawn gazetesinin haberine göre, başkent Riyad'dan kalkan Suudi Hava Yolları firmasına ait uçak, Peşaver'deki Baça Han Uluslararası Havalimanı'na indi.
Sivil Havacılık Kurumu (CAA) Sözcüsü, piste değen uçağın iniş takımlarının alev aldığının fark edildiğini ve ekiplerin derhal müdahale ettiğini belirtti.
Hızla tahliye edilen uçaktaki 276 yolcu ve 21 kişilik mürettebatın yara almadığını aktaran Sözcü, yangının söndürüldüğünü kaydetti.
Kaynak: rss