Güney Kıbrıs’ın turizm makamlarının, Orta Doğu’nun en büyük turizm pazarlarından biri olan Suudi Arabistan’a yöneldiği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi Rum Turizm Müsteşarı Kostas Kumis’in bu çerçevede, Suudi Arabistan Turizm Müsteşarı Prenses Haifa Al Saud ile çevirim içi konferans gerçekleştirdiğini yazdı.

Habere göre Kumis ve Al Saud, çevirim içi konferans çerçevesinde iki ülke arasında turizm alanında iş birliği memorandumunun imzalanması konusunda anlaşmaya vardı.

Kumis ayrıca her iki ülke yetkililerinden oluşacak ve benzeri iş birliği memorandumlarının hayata geçirilmesini takip edecek teknik bir komitenin de kurulmasını önerdi.

Konferansta, iki ülke arasında uçuş bağlantısının sağlanması konusu üzerinde de ayrıntılı bir şekilde durulduğunu yazan gazete bu konunun; gelecek haftalarda yapılacak ek çevirim içi konferanslarda, teknokratik düzeyde ele alınmaya devam edeceğini belirtti.