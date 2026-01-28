Gazimağusa Belediyesi Temizlik Birimi, Tuzla Derin Evler Sitesi bölgesinde temizlik çalışması yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bölgede biriken moloz ve atıklar çekirge ve kamyonlar aracılığıyla kaldırılırken, süpürgeci ekipler tarafından yol kenarlarında temizlik yapıldı. Ayrıca yol süpürme araçlarıyla ana ve ara yollar temizlendi.

Çöp toplama ile konteyner yıkama ve dezenfekte araçlarıyla çöpler düzenli şekilde toplanırken, konteynerler hijyenik hale getirildi.

Gazimağusa Belediyesi’nin, “en temiz şehir” olma hedefi doğrultusunda hayata geçirilen temizlik kampanyası kapsamında daha önce Çanakkale Mahallesi ve Baykal Bölgesi’nde temizlik çalışması yapılmıştı.

Belediyenin, daha temiz, daha sağlıklı ve daha düzenli bir kent oluşturma hedefiyle temizlik çalışmalarını planlı, sürekli ve sahada görünür şekilde sürdürmeye devam edeceği belirtildi.